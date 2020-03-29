"Прилучный, кусай локти": певец мирового уровня оказал знаки внимания Муцениеце

Накануне от восторга кричала не только Агата Муцениеце, но и ее поклонники. Дело в том, что актриса была удостоена вниманием от мировой звезды.

27 марта актриса Агата Муцениеце смотрела прямой эфир певца Робби Уильямса в "Инстаграм". Он общался с поклонниками и пел для них свои песни, ведь концерты звезды отменили из-за пандемии коронавируса. В какой-то момент настала очередь песни Party Like a Russian из репертуара Робби. В связи с этим артист обратился ко всем фанатам из России и, в частности, к Агате. Он посвятил ей песню.

Радостью актриса поделилась в ленте своего инстаграм-аккаунта. Поклонники также удивились, что Уильям удостоил своим вниманием Агату. "Очень круто!", "Повезло!", "Прилучный, кусай локти!", – написали фолловеры.

Впрочем, событию удивляться не стоит, ведь Муцениеце лично знакома с Робби Уильямсом. В январе 2020 года она встретилась с его семьей, когда была в Дубае. Тогда Агате даже удалось попасть за кулисы концерта, который давал тогда Робби, а потом – к нему в гости.

Напомним, Агата Муцениеце сообщила о разрыве с Павлом Прилучным в феврале. Поклонники заметили, что актриса лишь расцвела после расставания с супругом. Она началась заниматься спортом. Отметим, что Агата хочет сохранить дружеские отношения с Павлом и не раскрывает подробностей расставания с ним.