Устроившая вечеринку Муцениеце избавилась от напоминания о Прилучном

Звезды российских сериалов Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Об этом они сообщили на прошлой неделе. Экс-влюбленные решили остаться друзьями ради детей – у артистов подрастают сын Тимофей и дочь Мия.
Год назад у Павла и Агаты возникли серьезные разногласия, из-за частых ссор они были на грани развода. Звезда сериала "Мажор" съехала от жены и отпрысков. Тогда паре удалось восстановить отношения. В знак примирения Прилучный и Муцениеце вытатуировали обручальные кольца.
Преданные фанаты надеются, что и на этот раз знаменитости передумают расходиться. Между тем решение Павла и Агаты, судя по всему, было взвешенным и обдуманным.
Муцениеце готова двигаться дальше: актриса видоизменила тату на безымянном пальце правой руки. Теперь на месте "обручального кольца" красуется графический рисунок, напоминающий мордочку какого-то животного. Агата "засветила" обновленную татуировку в "Сторис" на своей странице в "Инстаграм".
Добавим, что 1 марта супруга звезды сериала "Мажор" устроила шумную вечеринку в честь дня рождения. Артистке исполнился 31 год. Муцениеце и ее подруги повеселились дома, а после поехали в караоке-клуб. Естественно, не обошлось без горячительных напитков.
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