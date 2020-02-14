XIII Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России

Кинофестиваль откроется в московском киноцентре "Октябрь" картиной "Пара нормальных" (Extra Ordinary), фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира"). Черный юмор в духе Монти Пайтона и тонкая актерская игра обеспечили необычному ромкому признание критиков и 100-процентный рейтинг на авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes.

Далее в программе участник конкурса SUNDANCE, бунтарская история "Дикие" (Animals) – яркая комедия про двух подруг. Писательница Лаура и бариста Тайлер делят друг с другом все: парней, проблемы, мечты и яркие огни ночного Дублина, пока в жизни одной из них не появляется возлюбленный.

Впервые в России покажут бескомпромиссный вестерн "Вечно молодой" (Never Grow Old) с Эмилем Хиршем ("В диких условиях", "Однажды… в Голливуде") и Джоном Кьюсаком ("1408", "Быть Джоном Малковичем") в главных ролях. Мирный город на Диком Западе погружается в хаос, когда в нем поселяется банда преступников во главе с Датчем Альбертом (Джон Кьюсак). Гробовщику Патрику Тейту (Эмиль Хирш) теперь предстоит выбирать между прибыльным призванием и безопасностью своей семьи в городе, где трупов как грязи.

Многогранная и смешная карикатура на жизнь в провинциальном городке показана в черной комедии "В тихом омуте" (Dark Lies the Island). Смесь классического МакДоны, Тарантино и братьев Коэнов с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли не оставит никого равнодушным.

Программу фестиваля украсит одно необычайно забавное роуд-муви "Родственник поневоле" (The Last Right). История начнется со случайного разговора на борту самолета из Нью-Йорка в Ирландию, который обернется для главного героя совсем не так, как он планировал. Зрителей ждут ирландские приключения, уморительные сцены и трогательная история благородства и самопожертвования ради незнакомца.

Большие экраны увидит яркий визионерский дебют режиссера и сценариста Тома Салливана "Остров безумия" (Arracht). Свою первую картину Салливан посвятил важной и болезненной для страны теме – великому голоду в Ирландии 1845 года. Для любителей ужасов состоятся показы легендарного ирландского веселого хоррора "Грэбберсы" (Grabbers) и мистического фильма "Другой" ("The Hole In The Ground") с обсуждением ирландских мифов.

Одним из достоинств фестиваля 2020 года станет богатая программа короткометражного кино:

Сборник COMEDY SHORTS "Чисто ирландский юмор" представляет собой коллекцию свежих комедийных короткометражек Изумрудного острова. Одна из его жемчужин – короткий метр "Ясновидящий" от семейства Глисонов, в съемках которой каждый из них принял участие. Донал, Брайан и Брендан сыграли роли, а Рори написал сценарий. Одна из лучших короткометражек кинофестиваля "Отец, Отец" принадлежит авторству комедийной группы The Hole in the Wall Gang, очень популярной в Северной Ирландии.

SHORTS: IRISH DARK "Ирландское темное" – сборник короткого метра, приуроченный к 13-летию Ирландского кинофестиваля в России. Зритель с головой погрузится в атмосферу хоррора, приправленного чисто ирландской смесью черной комедии и сатиры. В сборнике есть и прямая отсылка к голливудским фильмам ужасов (Что-то пошло не так), и научная фантастика в стиле "Черного зеркала" ("Любящий Алекс") и "Доктора Кто" ("Спешу на помощь!"). Серьезная работа "Молоко" (Bainne) снята в классической черно-белой стилистике актером Джеком Рейнором ("Трансформеры", "Солнцестояние"), блестяще дебютировавшем в роли режиссера. Фильм, пропитанный священным ужасом и героизмом также затронул тему голода в Ирландии.

IRISH FANTASY ANIMATION "Фантазии из Ирландии" - анимационный короткий метр для взрослых повествует о преодолении своих страхов и ночных кошмаров. Каждый фильм открывает зрителю путь в точно сконструированный миф, зазеркалье, в котором герои сражаются с тьмой. Сборник "Фантазий" послужит для зрителя отличным лекарством от хандры и верным спутником для перехода на светлую сторону бытия. Фильмы выполнены в разных жанрах и техниках. Это и дебютные выпускные работы студентов лучших киношкол Ирландии, и зрелые работы известных аниматоров.

Открытие фестиваля пройдет 11 марта в киноцентре "Октябрь"