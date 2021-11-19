Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе

В подмосковном Домодедове мужчина скончался во время занятий на беговой дорожке. Пресса уточняет, что гражданину стало плохо и он внезапно упал.
По факту случившегося организована проверка, передает RT. Были изъяли записи с камер видеонаблюдения.
В подмосковном Домодедове мужчина скончался во время занятий на беговой дорожке. Пресса уточняет, что гражданину стало плохо и он внезапно упал.
По факту случившегося организована проверка, передает RT. Были изъяли записи с камер видеонаблюдения.
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