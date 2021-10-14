В Рязанской области расследуют ритуальное убийство подростка

В начале октября в правоохранительные органы поступили сведения о пропаже подростка в Рязанской области. Спустя неделю стало известно, что парень стал жертвой ритуального убийства. Тело 15-летнего юноши нашли неподалеку от деревни Земенки в лесополосе.
Как сообщает портал VSE42.RU, к гибели ребенка могут быть причастны его бывший отчим и жительница Подмосковья. Согласно версии следователей, убийство несет ритуальный характер. Возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу