"Где пассажиры?": поезда через Крымский мост признали провальным проектом

Через Керченский пролив уже две недели курсируют железнодорожные составы с пассажирами. Люди довольны: об удобных и комфортных поездах "Таврия" через Крымский мост отзывы только положительные. Между тем сообщается о проблемах с заполняемостью составов. Якобы проблема в стоимости билетов и времени в пути.

прочитано 188 раз Как обычно ситуацию нагнетают украинские СМИ. Несмотря на то, что билеты на поезда через Крымский мост раскупаются, как горячие пирожки, тамошние журналисты утверждают, что с заполняемостью составов большие проблемы. ПО ТЕМЕ Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты "Нас обманули": поезда через Крымский мост вызвали разочарование Крымский мост По мнению украинцев, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив обернулся провалом. "Поезда ходят полупустыми: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов" – с таким заголовком вышел материал на портале "Главред". Издание ссылается на мнение неких экспертов, которые предупреждают о проблеме с заполняемостью поездов пассажирами. Ходить полными составы будут только в курортный сезон, пишут украинские журналисты. Они приводят слова анонимного работника "Крымских железных дорог". По его словам, полная загрузка первых поездов через Крымский мост была связана с желанием приобщиться к грандиозному событию. По его словам, пассажиров пугает длительность поездки. Так, от Санкт-Петербурга до Севастополя состав идет более 40 часов. А стоимость билета начинается от 3,5 тысячи рублей. "Билеты гражданам показались слишком дорогими", – утверждает украинский портал. Сообщение СМИ Незалежной принялись активно комментировать в Сети. "Пишут, что поезда через Крымский мост ходят наполовину загруженные. Где пассажиры? Скорее всего, причина в том, что сейчас несезон. Туристов в Крым едет немного, многие предпочитают самолеты. Все-таки ехать 40 часов в поезде – это тяжело по себе знаю", – написал в своем "Твиттер" блогер с ником "Кремлевский Связной". Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря. Сейчас поезда ходят из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы до Симферополя. В дальнейшем будут открыты новые маршруты. 0

Федор Лопырев 4 января 2020, 22:04 Автор: