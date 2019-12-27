"Нас обманули": поезда через Крымский мост вызвали разочарование

После запуска в прошлом году автомобильной переправы через Керченский пролив крымчане надеялись на снижение стоимости товаров. Однако цены продолжили расти. Теперь их надежды связаны с железной дорогой по Крымскому мосту. Но некоторые перестали ждать улучшений: по их мнению, поезда ситуацию не улучшат.



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