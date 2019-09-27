Русский Север очистят от нелегальных свалок

В Архангельской области начинается генеральная уборка. В регионе дан старт масштабной программе, главная цель которой – ликвидация нелегальных свалок. Деньги на решение болезненной мусорной проблемы удалось найти благодаря соглашению с правительством Москвы, в том числе подразумевающему появление экотехнопарка "Шиес".



Поморье – один из самых красивых регионов России, известный своей удивительной природой. К сожалению, по соседству с замечательными пейзажами уже который год растут так называемые "дикие" свалки. Нелегальные мусорные полигоны стали привычным явлением почти во всех районах области.



Для понимания масштаба проблемы достаточно взглянуть на созданную Общероссийским народным фронтом интерактивную карту помоек. На ней отмечены более 100 стихийных свалок: завалены обочины дорог, окраины населенных пунктов, погибают заповедные леса. Навести порядок необходимо было давно, но и без того небогатому региону найти деньги на ликвидацию многочисленных помоек было нелегко.

Еще немного, и мусорный кризис в Поморье мог пройти точку невозврата, что поставило под сомнение дальнейшее существование всего региона, его экологии, промышленности и инфраструктуры. Но руку помощи подала Москва.

Архангельская область и столица заключили соглашение, которое, помимо прочего, предусматривает выделение необходимых средств для рекультивации несанкционированных свалок и строительство современного экотехнопарка для длительного хранения и утилизации твердых коммунальных отходов, сообщает издание "Собеседник".

Большая уборка Поморья стартовала в сентябре 2019 года. Стоимость программы превышает 200 миллионов рублей. Средств из областного бюджета – 22 миллиона, а остальные деньги выделены правительством Москвы.

Первым от помоек очистят Пинежский район. Ситуация там одна из самых трудных по региону. В прошлом году местная прокуратура обнаружила шесть нелегальных свалок у поселков Кулосега, Пачиха, Сосновка, Шуйга и других небольших населенных пунктов. 20 сентября с этих свалок начался вывоз мусора на официальный полигон в Пинеге.





Большую часть региона планируется очистить уже к концу года. Накопления мусора будут убраны около Северодвинска, а также в Котласском, Красноборском, Вельском, Верхнетоемском, Ленском, Лешуконском, Няндомском, Плесецком, Приморском, Устьянском и Шенкурском районах. Всего планируется ликвидировать 77 свалок, которые занимают 300 гектаров северной земли. В рамках генеральной уборки будут перемещены и обезврежены около 50 тысяч кубометров отходов.

Возможность наконец-то решить наболевшую мусорную проблему появилась благодаря сотрудничеству Архангельской области с правительством Москвы. На инвестиции в местный бюджет на территории малонаселенного южного Поморья в Ленском районе будет построен экотехнопарк "Шиес".

Его функция – прием на длительное хранение отходов, которые пока невозможно пустить на переработку. Отделенный от земли и грунтовых вод защитным экраном мусор будет упаковываться в многослойную полиэтиленовую оболочку и храниться по самым современным технологиям, распространенным в Европе.



Строительство экотехнопарка пока не началось. Вскоре стартуют инженерные изыскания на будущей территории комплекса. Но он уже приносит пользу, ведь благодаря московским инвестициям у Поморья появился шанс избавиться от уродующих этот живописный край многочисленных нелегальных свалок.