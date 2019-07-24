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Свалка в законе: кому выгодны мусорные проблемы

Кадр youtube.com
Острейшей проблемой, стоящей сегодня перед российским государством, является "мусорный кризис". Что делать с непрестанно увеличивающимся количеством отходов, решают и власти всех уровней, и население, и ответственный бизнес. К проблеме переработки и утилизации отходов обращался в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин, а его спецпредставитель по экологии Сергей Иванов в одном из выступлений прямо назвал российский рынок отходов одним из самых криминализированных в мире. 
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Универсальным ответом, устраивающим всех, станет сортировка и переработка мусорной массы. Кластеры по комплексному обращению с отходами уже строятся, но создается устойчивое впечатление, что они встретили противодействие со стороны "мусорной мафии", обеспокоенной грядущей потерей своих доходов. Конечно, региональному криминалу не под силу остановить федеральную реформу в сфере утилизации отходов, однако попытки как минимум затормозить ее отчетливо видны, например, в Архангельской области. 

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Северный завоз

Летом этого года в порту Архангельска пришвартовался теплоход с романтическим названием Yamal Irbis. Для жителей областного центра его прибытие осталось практически не замеченным.

Но когда с судна на материк потоком хлынули, как сказано в протоколе Росприроднадзора, "полипропиленовые мешки с отходами производства и потребления", общественность заволновалась. Как установили в природоохранном ведомстве, при транспортировке и утилизации отходов были допущены нарушения действующего законодательства. 

По данным депутата Архангельской областной думы от партии КПРФ Леонида Таскаева, Yamal Irbis привез груз мусора из ямальского порта Сабетта, где возводится крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа. 

Параллельно с этой новости недавно появилась информация о том, что срок эксплуатации огромной свалки в Северодвинске продлили до 2021 года. 

Мусорный кризис на Русском севере наблюдатели связывают с интересами так называемой "мусорной мафии" – криминальных дельцов, зарабатывающих на утилизации отходов в обход предписанных законом процедур. По мнению экспертов, для мафии выгодно сохранить огромные полигоны, не первое десятилетие уродующие Архангельскую область. Примечательно, что в регионе продолжаются протесты против современного и технологичного объекта по обращению с отходами в Шиесе.

Проблемы с отходами в последние годы возникли не только у Поморья. На Урале, в Нечерноземье, даже в благополучном Подмосковье регулярно фиксируются массовые выступления обеспокоенных жителей.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Никеричев Андрей

"Мусорный вопрос" явно вышел на федеральный уровень. Глава государства Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 20 июня текущего года сообщил, что ежегодно в России генерируется 70 миллионов тонн отходов, но при этом никто не занимается их промышленной переработкой. Для преодоления негативных тенденций пришлось принять специальную программу, предполагающую строительство 200 комплексов по переработке мусора, бюджет которой превышает 300 миллиардов рублей. 

Современные научные наработки и опыт западных стран однозначно указывают, что решение экологических проблем кроется в современных технологиях сбора, сортировки, переработки и утилизации. Именно на такой технологической базе должен работать будущий экотехнопарк в Шиесе.

Другой вопрос – по каким принципам сейчас функционирует современная российская свалка. Разберемся в общих чертах.

Деньги не пахнут 

Производителей отходов, отправляемых на свалку, довольно много. Это и производственные предприятия, и управляющие компании в сфере ЖКХ, и учреждения здравоохранения, и многие другие. Каждый из них должен заключить договор с региональным оператором, который будет транспортировать отходы на свалку. При этом за одни сорта отходов придется заплатить больше, за другие меньше, а некоторые вообще нельзя захоранивать, потому что в их состав входят полезные компоненты, пригодные для переработки.

Расходы на захоронение и утилизацию мусора могут достигать значительных размеров. У кого-то может возникнуть желание сэкономить и тайком заплатить владельцам полигона или региональному оператору и по дешевке сбросить на свалку то, на что по закону следовало бы основательно потратиться.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

На первый взгляд, некрупные махинации владельцев свалок в условиях современной России приобрели устрашающие размеры. На прошлогоднем Восточном экономическом форуме спецпредставитель президента по природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов назвал рынок бытовых отходов "одним из самых криминализированных в мире".  Ежегодный оборот этой отрасли оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов, а сколько остается в теневых структурах, сказать не возьмется ни один эксперт.

О том, что игроки мусорного рынка зачастую тесно связаны с криминалом, недавно писал журнал Forbes. Запущенная российским правительством мусорная реформа очевидным образом противоречит интересам этих коррумпированных структур и, складывается впечатление, вызывает их вполне заметное противодействие.


Кадр youtube.com 

На тропе войны 

Некоторые эксперты видят прямую заинтересованность "мусорной мафии" в прогремевших на всю страну протестах  против создания крупного объекта по обращению с отходами в Архангельской области.

"Владельцы полигонов и региональные операторы повсеместно срослись с местными криминальными структурами. Возможность решить проблему, просто заплатив регоператору, у которого есть договоренности с владельцем полигона и контролирующими органами, – очень заманчивый выход. Подобные схемы работали десятилетиями. Сейчас этот преступный механизм пытаются сломать, и мы видим, как участвующие в нем структуры сопротивляются, как в попытках отстоять свои кормушки перетягивают на свою сторону население", – пишет эксперт по международным экологическим программам, руководитель международной части проекта "Экология России", член международного экспертного центра Ecology.Expert Евгений Русак. 

По его данным, экотехнопарк в архангельском Шиесе должен оказаться под контролем московских властей, и, соответственно, местные дельцы лишатся серьезного финансового потока. Кроме того, технология брикетирования, отрабатываемая в Шиесе, сделает открытые мусорные полигоны вообще ненужными. Отсюда и палки в колеса новому перспективному проекту. 

Кадр youtube.com

Влияние "мусорной мафии" не стоит недооценивать. Судя по происходящему, ее жертвами вполне могут стать даже политические партии, чем-то не угодившие криминальным дельцам. Успешная борьба с незаконными свалками привела к упразднению в 2019 году "Альянса Зеленых", уверен бывший руководитель этой партии Александр Закондырин. А ведь у "Альянса Зеленых" и сейчас имеется 46 депутатов в органах местного самоуправления, чем не могут похвастаться многие спокойно существующие партии. 

Криминал без границ 

Жестокость мусорного криминала – не только российское явление. В США, например, мусорный бизнес еще сто лет назад взял под контроль преступный клан Гамбино – одна из "пяти семей" нью-йоркской мафии. И как минимум до 90-х годов прошлого века эта сфера оставалась одним из ее бизнесов. 

В Италии сферу обращения с отходами курирует неаполитанская каморра. Ее действия, кстати, весьма напоминают попытки российских коллег манипулировать массами, правда, каморра в силу большего опыта и влияния делает это намного успешнее. Так, знаменитый мусорный кризис, поразивший эту средиземноморскую страну в конце 2000-х, был напрямую срежиссирован мафиози, контролирующими утилизацию бытовых и промышленных отходов.

По данным местных экологов, мафия зарабатывает на нелегальном захоронении токсичных отходов промышленного производства. А когда министр по вопросам охраны окружающей среды Италии Антонио Пекораро Сканио решил запустить в стране современную систему мусоропереработки и построить новые экологически чистые заводы по сжиганию мусора, каморра инициировала массовые протесты, и недавно чистенькие и уютные итальянские города буквально утонули в отходах.

В России каморры нет, но, глядя на акции протеста, создается впечатление, что у них есть не только свои интересанты, но и бенефициары. Впрочем, после того, как этой проблемой озаботились высшие руководители государства, можно не сомневаться, что сбор, сортировка и переработка отходов в нашей стране уже скоро положат конец этой "мусорной мафии", место которой уже давно на свалке истории.

Автор: 24 июля 2019, 12:54

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