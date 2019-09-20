Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП

Предназначенный для строительства переправы технологический
мост разобран наполовину, сообщают Вести.Крым. По словам журналистов, новый
этап связан со скорым запуском железнодорожной части Крымского моста.
Сообщается, что происходит выемка свай из воды. Вспомогательная переправа располагается между автомобильной и железнодорожной частями Крымского моста.
К демонтажу технологического моста ранее приступили водолазы. Для проведения работ организованы площадки в виде металлических конструкций. На них размещено оборудование и помещения для строителей Крымского моста.
Пока строители разбирали технологическую переправу, недалеко от Крымского моста случилось ЧП. В акватории порта "Тамань" шторм вынес на мель баржу "Акинси". Во время стоянки судно снялось с якоря, из-за непогоды ситуация вышла из-под контроля.
На барже находились девять человек, никто не пострадал. С судном также все в порядке: повреждений нет.
Сейчас на Крымском мосту идут последние приготовления к запуску железнодорожной части. Первые поезда с пассажирами должны поехать через Керченский пролив в декабре. Они свяжут города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском.
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