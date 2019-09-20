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Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП

Крымский мост готов почти на 100%. Фото: most.life/multimedia
Поступают свежие данные о происходящем на переправе через Керченский пролив. Сообщается, что строители разобрали конструкцию наполовину. За день до этого недалеко от Крымского моста случился серьезный инцидент.
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Предназначенный для строительства переправы технологический мост разобран наполовину, сообщают Вести.Крым. По словам журналистов, новый этап связан со скорым запуском железнодорожной части Крымского моста.

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 Крымский мост

Крымский мост

Сообщается, что происходит выемка свай из воды. Вспомогательная переправа располагается между автомобильной и железнодорожной частями Крымского моста.

К демонтажу технологического моста ранее приступили водолазы. Для проведения работ организованы площадки в виде металлических конструкций. На них размещено оборудование и помещения для строителей Крымского моста.

Завершаются приготовления к запуску железной дороги по Крымскому мосту. Фото: most.life/multimedia

Пока строители разбирали технологическую переправу, недалеко от Крымского моста случилось ЧП. В акватории порта "Тамань" шторм вынес на мель баржу "Акинси". Во время стоянки судно снялось с якоря, из-за непогоды ситуация вышла из-под контроля.

На барже находились девять человек, никто не пострадал. С судном также все в порядке: повреждений нет.

Крымский мост упростил жизнь на полуострове. Фото: most.life/multimedia

Сейчас на Крымском мосту идут последние приготовления к запуску железнодорожной части. Первые поезда с пассажирами должны поехать через Керченский пролив в декабре. Они свяжут города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском.

Автор: 20 сентября 2019, 17:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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