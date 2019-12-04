Долгожданное событие на Крымском мосту довело украинцев до припадка

На Крымском мосту заметили проезжающий двухэтажный пассажирский поезд,
на большой скорости движущийся в направлении полуострова. Состав сняли на видео
пользователи социальных сетей.
На вагонах поезда видна символика "Крымской железной дороги". Запись появилась в группе в социальной сети "ВКонтакте" "Керченский мост".
В пресс-службе "Крымской железной дороги" прокомментировали появившееся в Сети видео. Как сообщил помощник гендиректора компании Евгений Полончук в комментарии для "Российской газеты", идет обкатка локомотивных бригад.
Поезда, которые пойдут по Крымскому мосту, местная железная дорога получила в октябре текущего года. К началу железнодорожного сообщения по переправе в Крыму будет 166 новых вагонов, включая купейные, плацкартные и двухэтажные.
Украинцы в своей привычной манере бросились язвительно комментировать опубликованное видео. Запуск пустых поездов по Крымскому мосту вызывает смех, написали местные журналисты. "Хоть бы какие грузы отправляли", - добавили комментаторы.
Железнодорожное движение на Крымском мосту стартует в конце декабря. 23 декабря отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь, а на следующий день из Москвы в Симферополь выдвинется новый состав.
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