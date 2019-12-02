"Это какой-то ужас": поезда через Крымский мост довели людей до истерики

Железнодорожное сообщение по переправе через Керченский пролив стартует в конце декабря. Вокруг поездов небывалый ажиотаж: выкуплено более 80% билетов. Но энтузиазма от запуска второй очереди Крымского моста разделяют не все.



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