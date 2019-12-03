"Прогнулся": появились шокирующие фото Крымского моста перед запуском поездов

На фотографиях переправа через Керченский пролив выглядит
пустой, хотя Крымский мост – единственная дорога между
полуостровом и Кубанью. Свежие снимки опубликовала блогер
RoksolanaToday&Крым25%.
"Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможными авто", – подписала она фотографии. Вероятно, снимки были сделаны ранним утром, когда на Крымском мосту почти нет движения.
Запись блогера вновь подхватили журналисты украинского портала "Обозреватель". "Прогнулся" от бешеного трафика: свежие фото Крымского моста попали в Сеть" – материал с таким заголовком был опубликован в издании.
С чего вдруг журналисты решили, что Крымский мост "прогнулся" – непонятно. Тем более что в записи блогера, на которую ссылаются корреспонденты, об этом нет ни слова. Впрочем, портал уже был замечен за публикацией сомнительной информации о переправе.
Свежая скрепа— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 2, 2019
Переполнена как обычно всевозможными авто pic.twitter.com/79uRnbCybi
Комментаторы с иронией отреагировали на очередную нелепицу украинских СМИ. "Роксолана – на редкость авторитетный источник", - написал Исаев Максим. В свою очередь Чечеткин Иван напомнил, что за последние годы Россия построила Крымский мост, две крупные электростанции в Крыму, газопроводы "Турецкий поток", "Северный поток – 2" и "Сила Сибири", а украинцы продолжают смаковать негатив о переправе.
Напомним, что в конце декабря стартует железнодорожное сообщение между полуостровом и "большой землей". Первые поезда по Крымскому мосту проследуют по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и Москва - Симферополь.
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