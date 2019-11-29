Пассажирам поездов через Крымский мост подложили свинью

Речь идет о противокорабельной ракете "Нептун".
Видео запуска опубликовал портал Defense express. Сообщается, что ракета
совершила полет на расстояние в 250 километров и не отклонилась от курса.
"Уничтожителя Крымского моста" в западных СМИ называют ключевой вехой в развитии украинской ракетной техники. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявлял, что "Нептуны" могут уничтожить переправу через Керченский пролив за несколько минут.
На новость об испытании новых ракет отреагировали пользователи Сети. Украина, видимо, специально создана для того, чтобы пакостить России, иронично отреагировал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский Связной.
"К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершении разработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход, подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно, то просто смешно", – написал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский Связной.
Украина, видимо, создана для того, чтобы гадить России. К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершении разработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход, подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно,то просто смешно. pic.twitter.com/n3c0PaIPtc— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) November 29, 2019
В Киеве между тем продолжают бить в барабаны войны. Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Юрий Романенко пригрозил взорвать Крымский мост. Украинская армия может атаковать переправу, если Россия решит создать сухопутный коридор от Крыма к Донбассу, предупредил военный.
На полуострове на истерики из-за Перекопа уже не обращают внимания. Строители завершают подготовку к открытию железнодорожной части переправы. Поезда пойдут через Крымский мост в конце декабря. Первые маршруты свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву с Симферополем. В дальнейшем будут открыты другие направления.
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