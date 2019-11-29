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Регионы

Пассажирам поездов через Крымский мост подложили свинью

Крымский мост улучшил транспортную доступность полуострова. Фото: most.life
Украинцы грозят переправе через Керченский пролив новым оружием. Видео испытания ракеты появилось в Сети за несколько недель до запуска пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Как показывает практика, от Киева можно ожидать чего угодно.
прочитано 429 раз

Речь идет о противокорабельной ракете "Нептун". Видео запуска опубликовал портал Defense express. Сообщается, что ракета совершила полет на расстояние в 250 километров и не отклонилась от курса. 

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 Крымский мост

Крымский мост

"Уничтожителя Крымского моста" в западных СМИ называют ключевой вехой в развитии украинской ракетной техники. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов заявлял, что "Нептуны" могут уничтожить переправу через Керченский пролив за несколько минут.

На новость об испытании новых ракет отреагировали пользователи Сети. Украина, видимо, специально создана для того, чтобы пакостить России, иронично отреагировал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский Связной.

"К запуску поездов по Крымскому мосту Киев объявил о завершении разработки ракеты, которая может уничтожить переправу. Что сказать, мощный ход, подложили свинью пассажирам, Москва в панике. А если серьезно, то просто смешно", – написал пользователь "Твиттер" с ником Кремлевский Связной.

В Киеве между тем продолжают бить в барабаны войны. Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Юрий Романенко пригрозил взорвать Крымский мост. Украинская армия может атаковать переправу, если Россия решит создать сухопутный коридор от Крыма к Донбассу, предупредил военный.

Крымский мост открылся в мае 2018 года. Фото: most.life

На полуострове на истерики из-за Перекопа уже не обращают внимания. Строители завершают подготовку к открытию железнодорожной части переправы. Поезда пойдут через Крымский мост в конце декабря. Первые маршруты свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву с Симферополем. В дальнейшем будут открыты другие направления. 

Длина Крымского моста – почти 19 километров. Фото: most.life

Автор: 29 ноября 2019, 14:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Много Водорода будут доставлять с Юпитера, для хозяйственных нужд человечества.
Такое понятие как загрязнение воздуха и атмосферы прекратится.
Вместо дыма водяной пар.
ПилигримГость
Ответить
В конце XXI века люди разберут все рельсы за ненадобность.
Будет НЛО в каждом дворе стоять...
Гость у Влада
Ответить
Любая атака на крымский мост приведёт к полному уничтожению Украины как государства. Все причастные к такой атаке будут либо ликвидированы либо пожизненно заключены в тюрьму.
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