Крымский мост: устроивших дерзкую провокацию украинцев поставили на место

Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым
возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через
государственную границу Украины". Она предусматривает до пяти лет лишения
свободы.
Ничего особенного в действиях украинских властей нет, возбуждение уголовного дела идет в русле той политики, которую Киев проводит в отношении полуострова с 2014 года. "Мирные граждане проехали к своим родственникам в Крым, ничего не нарушали, это очевидно", – сказал в комментарии для "Дни.ру" заявил эксперт движения "сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.
Украинские провокации будут продолжаться, уверен эксперт. "Киев нацелен не на поиск примирения, а на раскручивание напряженности вокруг действий, которые совершает Россия", – сказал Юкша.
Эксперт считает, что Москва должна активнее противостоять провокационной политике, в том числе попыткам переписать историю. "Например, я предложил ввести в Уголовный кодекс наказание для лиц, которые не признают итоги Великой Отечественной войны", – рассказал политолог.
Такая практика уже существует. Юкша напомнил, что в Германии действует уголовная ответственность за отрицание Холокоста.
Напомним, 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста. В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый пассажирский поезд.
В город русской воинской славы состав прибыл утром 25 декабря. Вслед за ним идет поезд по маршруту Москва – Симферополь. Планируется, что в дальнейшем через Крымский мост пройдут другие железнодорожные маршруты.
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