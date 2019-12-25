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Крымский мост: устроивших дерзкую провокацию украинцев поставили на место

Крымский мост сегодня. Фото: most.life
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирский состав проехал по Крымскому мосту. Эксперты призывают Россию к активным действиям. 
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Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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 Крымский мост

Крымский мост

Ничего особенного в действиях украинских властей нет, возбуждение уголовного дела идет в русле той политики, которую Киев проводит в отношении полуострова с 2014 года. "Мирные граждане проехали к своим родственникам в Крым, ничего не нарушали, это очевидно", – сказал в комментарии для "Дни.ру" заявил эксперт движения "сильная Россия" по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.

Украинские провокации будут продолжаться, уверен эксперт. "Киев нацелен не на поиск примирения, а на раскручивание напряженности вокруг действий, которые совершает Россия", – сказал Юкша.

Поезда на Крымском мосту. Фото: most.life

Эксперт считает, что Москва должна активнее противостоять провокационной политике, в том числе попыткам переписать историю. "Например, я предложил ввести в Уголовный кодекс наказание для лиц, которые не признают итоги Великой Отечественной войны", – рассказал политолог.

Такая практика уже существует. Юкша напомнил, что в Германии действует уголовная ответственность за отрицание Холокоста.

Крымский мост новости. Фото: most.life

Напомним, 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста. В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый пассажирский поезд.

В город русской воинской славы состав прибыл утром 25 декабря. Вслед за ним идет поезд по маршруту Москва – Симферополь. Планируется, что в дальнейшем через Крымский мост пройдут другие железнодорожные маршруты.

Автор: 25 декабря 2019, 14:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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