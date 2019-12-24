Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен

В Симферополе прибытия первого поезда с материка ждут с нетерпением. "Для большинства жителей Крыма это, конечно, эпохальное событие, по своей значимости сравнимое с присоединением полуострова к России", – цитирует "Московский комсомолец" местного журналиста Майка Львовского.
По его словам, все билеты на новогодние праздники на поезда через Крымский мост распроданы. Жители полуострова хотят съездить в Москву и Санкт-Петербург, навестить родственником в других регионах.
Но без ложки дегтя не обошлось, отметил журналист. Запуск поездов омрачили цены на железнодорожные билеты, сказал Львовский.
В сравнении с самолетами билеты на поезд смотрятся не так уж выигрышно. Журналист напомнил, что билет на рейс из Москвы в Симферополь можно купить за 4,5 тысячи рубль. Пару часов полеты – и ты на полуострове.
"А билеты на поезд, который еще идет почти 30 часов, обойдутся в один конец 3,5 тысячи рублей. Цены омрачают радость", – сказал Львовский.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, запустил Владимир Путин. Поезд с президентом проехал от Керчи до станции Тамань-Пассажирская в Краснодарском крае.
Первый поезд с выехал из Санкт-Петербурга в 14:00 по московскому времени. Первые пассажиры увидят Крымский мост ночью. Люди смогут насладиться невероятной подсветкой переправы.
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