Запустивший поезда через Крымский мост Путин довел украинцев до отчаяния

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Подарки читателям

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Среда 25 декабря
Лента новостей
10:30
Загитова поставила на место выскочку Медведеву
10:27
Девушка упала под поезд и "парализовала" московское метро
10:12
Пассажирский вертолет с 29 людьми на борту рухнул под Красноярском
09:49
Яббаров разрыдался из-за оглушительной победы Рапунцель (видео)
09:17
"Ждем семерню!": супруга Николаева сообщила неожиданную весть
09:07
Музыкант Эд Ширан объявил об остановке карьеры
08:54
Поезд впервые проехал по Крымскому мосту (видео)
08:35
Названы самые популярные в мире смартфоны
08:22
В России появится робот-трактор для уборки снега
08:03
Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
06:38
Названы главные опасности антироссийской кампании в Белоруссии
04:26
"Решилась забеременеть": обиженная Мария Погребняк сделала важное признание
02:21
"Бедный Ваня": Урганта жалеют из-за любовной интриги дочери
00:09
Звезда "Дома-2" рассказала о беременности
23:05
Парламентарии России и Украины восстанавливают отношения
21:50
"Будет выглядеть не лучшим образом": пластический хирург вынесла вердикт разрезанной груди Леры Кудрявцевой
21:47
"Пугачева меня подсадила": вскрылась тяжелая зависимость Волчек
21:20
"Лера дала течь": Кудрявцеву после госпитализации вывели на чистую воду
21:14
Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки
20:33
Известный певец перекрыл движение в центре Москвы в час пик ради съемок клипа
19:49
Стало известно о смерти знаменитой писательницы
19:17
Убийце защищавшего мать подростка в Северодвинске вынесли приговор
18:40
Пластический хирург сделал прогноз о состоянии прооперированной Кудрявцевой
18:36
В Краснодаре машины эвакуировали с помощью трактора
18:19
В Москве девушка выпала из окна во время корпоратива
17:51
"Богиня": Лорак в платье невесты восхитила точеной талией
17:22
"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы
17:15
Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе
17:06
"Ко мне никто не наведывался": мать Бузовой отрицает наличие долгов у дочери
17:03
Как пластиковая кукла: накачавшую губы Королеву разнесли
17:02
Горячие блюда для новогоднего стола
16:56
В Петербурге доставщик еды пытался изнасиловать женщину
16:45
"У обоих была химиотерапия": Галкин впервые откровенно о раке
16:32
"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Путина попало на видео
16:31
Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях
16:25
Под Петербургом на свалке нашли завернутый в полиэтилен труп
16:15
Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо
16:05
Как Галкин и Пугачева делали детей
16:00
Бледанс томно прижалась к груди жены Запашного
15:56
В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель
15:42
"Браво вашему таланту!": Чехова растопила сердца поклонников
15:32
Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами
15:27
"У меня маленькие дети": Галкин рассказал о грузе ответственности из-за стареющей Пугачевой
15:23
"Не могу видеть эти рожи": Фадеев о ненависти Наргиз к россиянам
15:15
"Хорошая партия": Пугачева высоко оценила будущего "любовника" Галкина
15:11
Дочь Климовой загремела в больницу
14:51
В койке бабушки стонут громче: интимные причины расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
14:41
Чехова с блаженной улыбкой показала тренировку интимных мышц
14:39
Топ-5 альтернативных новогодних маршрутов
14:35
Купившая квартиру в центре столицы Бузова влезла в долги
14:26
Тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней елкой
14:08
Как лечить косточки на ногах
14:05
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
13:49
Грудного ребенка оставили умирать в подъезде в Мытищах
13:47
Сообщение Волочковой о рождении двух дочек стало сенсацией
13:35
Рудковская публично призналась Билану в любви в день рождения
13:31
"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток
13:27
"Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного
13:10
Российским водителям ограничат время нахождения за рулем
13:07
Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки
12:56
"Я бы давно помер": Гафт об изматывающем лечении тяжелобольной Волчек
12:54
"Кровь из ушей": выступление Сябитовой вызвало омерзение
12:39
Ксения Собчак пострадала после учений спецназа
11:52
Советы Хромченко: что надеть на Новый год
11:50
Молодая жена беременна от 59-летнего Олега Меньшикова
11:48
Галина Волчек перестала самостоятельно дышать
11:43
Косторная может сняться с чемпионата России
11:43
Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой
11:32
Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке
11:14
Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
10:52
"Выброшу все телефоны": ревнивая Гузеева изводит мужа угрозами
10:52
Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек
10:51
Метеорит вывел из строя российский спутник
10:45
Чувствует себя как дома: появилось доказательство романа Бузовой и блогера
10:40
В крупнейшей в России фирме автозапчастей проходят обыски
10:34
"Не с кем говорить": Лукашенко выставили на посмешище (видео)
10:29
Синоптик пообещал москвичам подарок от погоды на Новый год
10:25
"А где Ваш Дед Мороз?": Нетребко с голубыми губами ошарашила публику
10:17
Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ
10:12
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
10:08
Путин шуткой довел украинцев до бешенства
09:39
Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета
09:31
Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане
09:30
Зеленский лезет в карманы украинцев ради издевательств над "Родиной-матерью"
09:14
Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма
08:59
Российские собаки оказались переносчиками смертельной болезни
08:56
"Зазвездила рано": Винокур крепко вмазал призвавшей закрыть "Аншлаг" Борщевой
08:39
Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди
08:38
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
08:12
Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро
07:47
Артистка Галина Волчек впала в кому
06:35
50 миллионов за травлю: Летучая решила наказать канал НТВ
04:19
"Ухажер новый": Барановскую застали с неожиданным спутником
02:17
Неуклюжий Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Крида
00:16
Хулиганке Шейк вручили ношеные носки
00:05
Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
21:57
Отказавшейся от "голубых огоньков" Пугачевой нашли замену
21:55
В Петербурге женщина скончалась под колесами авто
21:50
Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека
21:48
"Голубой огонек": Пугачева спуталась с гей-мафией на Первом канале
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
"Витас, ты ли это?": Волочкова в новом образе устроила переполох
Бузову жестоко бросили после шоу "План Б"
Названы самые закредитованные регионы России
Три года тюрьмы: оскандалившаяся Бочкарева получила грозное предупреждение
Общество

Запустивший поезда через Крымский мост Путин довел украинцев до отчаяния

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Новости Крымского моста, который был успешно построен и введен в эксплуатацию несмотря на многочисленные и самые разнообразные пугающие прогнозы самоназванных экспертов, раз за разом портили настроение определенной части украинского общества. Когда же Владимир Путин дал старт движение поездов по переправе через Керченский пролив, они буквально пришли в отчаяние.
прочитано 218 раз

Если раньше противники Крымского моста, не способные повлиять на ход его строительства, пытались убедить окружающих и самих себя, что его создание слишком дорого и невозможно, то теперь им остается и вовсе лишь надеяться на сверхъестественные силы и роковые случайности. Финальным штрихом, поставившим крест на мечтах о проблемах на переправе стал запуск поездов по ее железнодорожной части.

ПО ТЕМЕ

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен

 Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

Крымский мост

Крымский мост

Давая старт железнодорожному сообщению между материковой частью России и Крымом Владимир Путин напомнил, что этот маршрут прерывался всего три раза – во время Октябрьской революции, Второй Мировой войны и после государственного переворота на Украине. Частый гость российских телевизионных студий, живущий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк, популярный у себя на родине благодаря едким комментариям в адрес России и российской власти, не смог промолчать по поводу этих слов.

"Когда Владимир Путин копает так глубоко, в смысле намекает на восстановление исторической справедливости, мол при царе еще ездили по этому маршруту, хочется напомнить историю от 1888 года", – решил начать издалека украинский журналист. В этом году произошла авария с поездом, на котором из Крыма ехал император Александр III.

"И произошло это все под Харьковом, украинским Харьковом", – заявил Роман Цимбалюк. Отметим, основанный по приказу русского царя Алексея Михайловича Романов, в те годы город был столицей Харьковской губернии и, согласно переписи населения, большинство его жителей были русские.

Впрочем, на этой манипуляции Роман Цимбалюк не останавливается, а спешит сделать некое туманное предупреждение. "Вы думаете я на что-то намекаю? Ни в коем случае! Я говорю о том, что историю нужно рассматривать в комплексе", – заключил украинский журналист.

Как отметили комментаторы, уровень аргументации противников Крымского моста показывает, что они находятся в отчаянном положении. Никаких объективных проблем, на которые они могли бы сослаться, просто не существует.

Напомним, президент России Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению через Крымский мост 23 декабря. Российский лидер проехал по переправе в кабине машиниста, а также в одном из вагонов состава.

Автор: 25 декабря 2019, 10:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки
"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Путина попало на видео
Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами
Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

Шоу-бизнес

Яббаров разрыдался из-за оглушительной победы Рапунцель (видео)
Молодая избранница 89-летнего Ивана Краско объявила о беременности
"Ждем семерню!": супруга Николаева сообщила неожиданную весть
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
Шоу-бизнес

Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ

Поклонники встревожились, увидев артистку
Шоу-бизнес

Галина Волчек перестала самостоятельно дышать

Актриса находится в крайне тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Смертельно больной Анастасии Заворотнюк дали три недели

Озвучен прогноз состояния актрисы
Шоу-бизнес

Как Галкин и Пугачева делали детей

Юморист поделился подробностями

Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)

Регионы

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru