На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии

На днях украинские журналисты распространили сообщения о закрытии переправы через Керченский пролив. Теперь в СМИ появились сведения, что на Крымский мост потратят почти 300 миллионов рублей в течение полугода.



Предприятие "Крымская железная дорога" опубликовало тендер на сайте государственных закупок. Победитель торгов возьмет на себя обязанности по содержанию подмостовой и околомостовой зон, а также береговых укреплений железнодорожной части Крымского моста.



Обеспечивать безопасность будет необходимо по всей длине переправы – более 19 километров. В зону обслуживания входят также железнодорожные подходы Крымского моста: со стороны Тамани – 475 метров, на противоположном берегу – 407 метров.

Сообщается, что тендер разыграют 23 декабря – в день открытия железной дороги по Крымскому мосту. К обязанностям компания - победитель конкурса приступит с июля следующего года.

На днях украинские СМИ распространили заявление о якобы закрытии Крымского моста. Журналисты ссылались на сообщение Министерства транспорта России.

Однако после ознакомления с содержанием документа выяснилось, что речь идет не о закрытии, а об ограничении движения по переправе с 18 по 25 декабря. В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршрут.

Первым по Крымскому мосту проедет поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь. Он выйдет из северной столицы 23 декабря. На следующий день отправится состав из Москвы в Симферополь. В дальнейшем ожидается открытие новых маршрутов.