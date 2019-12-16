На Крымский мост потратят сотни миллионов после сообщений о закрытии

Предприятие "Крымская железная дорога"
опубликовало тендер на сайте государственных закупок. Победитель торгов возьмет
на себя обязанности по содержанию подмостовой и околомостовой зон, а также
береговых укреплений железнодорожной части Крымского моста.
Обеспечивать безопасность будет необходимо по всей длине переправы – более 19 километров. В зону обслуживания входят также железнодорожные подходы Крымского моста: со стороны Тамани – 475 метров, на противоположном берегу – 407 метров.
Сообщается, что тендер разыграют 23 декабря – в день открытия железной дороги по Крымскому мосту. К обязанностям компания - победитель конкурса приступит с июля следующего года.
На днях украинские СМИ распространили заявление о якобы закрытии Крымского моста. Журналисты ссылались на сообщение Министерства транспорта России.
Однако после ознакомления с содержанием документа выяснилось, что речь идет не о закрытии, а об ограничении движения по переправе с 18 по 25 декабря. В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршрут.
Первым по Крымскому мосту проедет поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь. Он выйдет из северной столицы 23 декабря. На следующий день отправится состав из Москвы в Симферополь. В дальнейшем ожидается открытие новых маршрутов.
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