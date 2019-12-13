"Власти скрывают правду": люди в шоке от последствий запуска Крымского моста

На открытие переправы через Керченский пролив местные жители возлагали большие надежды. Но Крымский мост оправдал не все их ожидания. Более того, некоторые проблемы обострились. В Сети предположили, что местные власти могут скрывать реальное положение дел.



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