Есть риски: названа неожиданная причина закрытия Крымского моста

Оказалось, что украинцы, как это часто бывает, сделали из
мухи слона Речь идет не о закрытии, а об ограничении движения. Тем не менее
местные журналисты продолжают говорить о полной остановке движения по Крымскому
мосту.
В местных СМИ опубликовано интервью с бывшим представителем Украины на полуострове Антоном Бабиным. "Не учли риски": в Украине предположили причину закрытия Крымского моста" – с таким заголовком вышел материал на портале "Обозреватель".
Ограничение на проезд транспорта может быть связано с "объективными рисками", считает Бабин. Он напомнил, что многие исследователи предупреждали об опасности, связанной с особенностями грунта в Керченском проливе.
По его мнению, Россия при строительстве Крымского моста не учла риски. "Единственное, что нам остается – просто наблюдать и надеяться, что никто из граждан Украины не пострадает, когда с этим объектом что-то произойдет", – сказал Бабин.
Накануне Министерство транспорта России сообщило об ограничении движения транспорта по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. На переправе пройдут технологические работы. В ведомстве призвали водителей заранее планировать свой маршрут.
Напомним, через 10 дней состоится открытие железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Поезда через Крымский мост свяжут Москву с Симферополем и Санкт-Петербург с Севастополем. В дальнейшем планируется открытие других маршрутов.
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