"Поездам лучше не ездить": на Крымском мосту увидели серьезную проблему

На вопрос устойчивости Крымского моста обратил внимание
пользователь Сети с ником Галенко Николай. По его мнению, конструкции переправы
под угрозой, и проблему необходимо решать.
"Мост нужно подвязать на понтоны, иначе утонет, тогда придется вплавь. Не сомневаюсь, что мост пригодится, но поездам лучше не ездить, завалят", – прокомментировал он одну из статей на украинском портале "Обозреватель".
Другие пользователи отнеслись к высказыванию Галенко с иронией. "А что Медовар молчит по этому поводу?" – задался риторическим вопросом комментатор Александрович Валера.
Российский гидролог Юрий Медовар получил известность своими прогнозами про Крымский мост. Сначала он утверждал, что построить переправу в Керченском проливе невозможно. Когда пролеты моста вознеслись над водной гладью, он включил новую пластинку: дескать, долго конструкция не простоит.
Причины ученый выдвигал самые разные. То в его богатом воображении Крымский мост проседал, то его уничтожали грязевые вулканы. Переправа же продолжает горделиво возвышаться над Керченским проливом, словно высмеивая всех недоброжелателей. И будет стоять еще очень долго: минимум сто лет, гарантируют строители.
Движение поездов по Крымскому мосту начнется 23 декабря. В этот день пассажирский состав отправится по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. На следующий день выдвинется поезд из Москвы. Конечной точкой его маршрута станет Симферополь.
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