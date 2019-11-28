"Поездам лучше не ездить": на Крымском мосту увидели серьезную проблему

До запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив остается меньше месяца. Билеты на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, расходятся, как горячие пирожки. Несмотря на то, что надежность и безопасность переправы неоднократно была доказана, до сих пор существуют опасения, что ее конструкции не выдержат веса многотонных составов.

прочитано 299 раз На вопрос устойчивости Крымского моста обратил внимание пользователь Сети с ником Галенко Николай. По его мнению, конструкции переправы под угрозой, и проблему необходимо решать.

ПО ТЕМЕ Могут взорвать: Крымскому мосту угрожает серьезная опасность "Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост Крымский мост "Мост нужно подвязать на понтоны, иначе утонет, тогда придется вплавь. Не сомневаюсь, что мост пригодится, но поездам лучше не ездить, завалят", – прокомментировал он одну из статей на украинском портале "Обозреватель". Другие пользователи отнеслись к высказыванию Галенко с иронией. "А что Медовар молчит по этому поводу?" – задался риторическим вопросом комментатор Александрович Валера. Российский гидролог Юрий Медовар получил известность своими прогнозами про Крымский мост. Сначала он утверждал, что построить переправу в Керченском проливе невозможно. Когда пролеты моста вознеслись над водной гладью, он включил новую пластинку: дескать, долго конструкция не простоит. Причины ученый выдвигал самые разные. То в его богатом воображении Крымский мост проседал, то его уничтожали грязевые вулканы. Переправа же продолжает горделиво возвышаться над Керченским проливом, словно высмеивая всех недоброжелателей. И будет стоять еще очень долго: минимум сто лет, гарантируют строители. Движение поездов по Движение поездов по Крымскому мосту начнется 23 декабря. В этот день пассажирский состав отправится по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. На следующий день выдвинется поезд из Москвы. Конечной точкой его маршрута станет Симферополь.

Федор Лопырев 28 ноября 2019, 21:40 Автор:

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