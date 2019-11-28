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"Поездам лучше не ездить": на Крымском мосту увидели серьезную проблему

Крымский мост был открыт в мае прошлого года. Фото: www.most.life/multimedia
До запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив остается меньше месяца. Билеты на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, расходятся, как горячие пирожки. Несмотря на то, что надежность и безопасность переправы неоднократно была доказана, до сих пор существуют опасения, что ее конструкции не выдержат веса многотонных составов. 
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На вопрос устойчивости Крымского моста обратил внимание пользователь Сети с ником Галенко Николай. По его мнению, конструкции переправы под угрозой, и проблему необходимо решать.

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 Крымский мост

Крымский мост

"Мост нужно подвязать на понтоны, иначе утонет, тогда придется вплавь. Не сомневаюсь, что мост пригодится, но поездам лучше не ездить, завалят", – прокомментировал он одну из статей на украинском портале "Обозреватель".

Другие пользователи отнеслись к высказыванию Галенко с иронией. "А что Медовар молчит по этому поводу?" – задался риторическим вопросом комментатор Александрович Валера.

Российский гидролог Юрий Медовар получил известность своими прогнозами про Крымский мост. Сначала он утверждал, что построить переправу в Керченском проливе невозможно. Когда пролеты моста вознеслись над водной гладью, он включил новую пластинку: дескать, долго конструкция не простоит.

Скоро по Крымскому мосту поедут поезда. Фото:www.most.life/multimedia

Причины ученый выдвигал самые разные. То в его богатом воображении Крымский мост проседал, то его уничтожали грязевые вулканы. Переправа же продолжает горделиво возвышаться над Керченским проливом, словно высмеивая всех недоброжелателей. И будет стоять еще очень долго: минимум сто лет, гарантируют строители.

Поезда через Крымский мост свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Фото:www.most.life/multimedia

Движение поездов по Крымскому мосту начнется 23 декабря. В этот день пассажирский состав отправится по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. На следующий день выдвинется поезд из Москвы. Конечной точкой его маршрута станет Симферополь. 

Автор: 28 ноября 2019, 21:40
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Как Путин открыл Крымский мост

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