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"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост

Крымский мост открылся в мае прошлого года. Фото: most.life
К концу года переправу через Керченский пролив пересекут первые поезда. Для многих крымчан это долгожданное событие. Между тем комментаторы в Сети выражают недовольство ценами на билеты. По мнению некоторых из них, поезда через Крымский мост – слишком дорогие, и добираться на полуостров лучше самолетами. 
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Железнодорожное сообщение с Крымом будет запущено в конце декабря. Пока поезда через Крымский мост свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Далее планируется организация новых маршрутов.

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Билеты на поезда через Керченский пролив раскупаются, как горячие пирожки. Но стоимостью довольны далеко не все. Некоторые считают цену слишком высокой. Так, по мнению пользователя "Твиттер" Кремлевский Связной, за то, чтобы доехать на полуостров по железной дороге в несезон, покупателю придется выложить ту же сумму, что на самолет. При этом авиаперелет в десять раз быстрее.

"Вопрос: нафига они (поезда. – Прим. ред.) нужны? Платить те же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Цена должна быть на 30% ниже", – полагает комментатор.

Купить билеты на поезда, которые пойдут через Крымский мост, не могут позволить себе треть россиян. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом Туту.ру. 35% респондентов хотели бы отправиться на полуостров на железнодорожным транспорте, но цена на билет для них слишком высока.

Крымский мост улучшил транспортную доступность полуострова. Фото: most.life

Запуск железнодорожного сообщения через Крымский мост запланирован на 23 декабря. В этот день отправится состав по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.

Скоро по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life

В дальнейшем по Крымскому мосту будут курсировать поезда других маршрутов. Планируется, что железнодорожные составы свяжут полуостров с Самарой, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.

Автор: 25 ноября 2019, 13:58
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