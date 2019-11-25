"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост

Железнодорожное сообщение с Крымом будет запущено в конце
декабря. Пока поезда через Крымский мост свяжут полуостров с Москвой и
Санкт-Петербургом. Далее планируется организация новых маршрутов.
Билеты на поезда через Керченский пролив раскупаются, как горячие пирожки. Но стоимостью довольны далеко не все. Некоторые считают цену слишком высокой. Так, по мнению пользователя "Твиттер" Кремлевский Связной, за то, чтобы доехать на полуостров по железной дороге в несезон, покупателю придется выложить ту же сумму, что на самолет. При этом авиаперелет в десять раз быстрее.
"Вопрос: нафига они (поезда. – Прим. ред.) нужны? Платить те же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Цена должна быть на 30% ниже", – полагает комментатор.
Цена билетов на поезда через Крымский мост в не сезон равна цене авиаперелета. На самолете добраться можно в 10 раз быстрее, чем на поездах. Вопрос: нафига они нужны? Платить те же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Цена должна быть на 30% ниже. pic.twitter.com/2J6fNo5WYM— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) November 25, 2019
Купить билеты на поезда, которые пойдут через Крымский мост, не могут позволить себе треть россиян. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом Туту.ру. 35% респондентов хотели бы отправиться на полуостров на железнодорожным транспорте, но цена на билет для них слишком высока.
Запуск железнодорожного сообщения через Крымский мост запланирован на 23 декабря. В этот день отправится состав по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.
В дальнейшем по Крымскому мосту будут курсировать поезда других маршрутов. Планируется, что железнодорожные составы свяжут полуостров с Самарой, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.
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