"Нафига они нужны?": россияне в недоумении от поездов через Крымский мост

К концу года переправу через Керченский пролив пересекут первые поезда. Для многих крымчан это долгожданное событие. Между тем комментаторы в Сети выражают недовольство ценами на билеты. По мнению некоторых из них, поезда через Крымский мост – слишком дорогие, и добираться на полуостров лучше самолетами.



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