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Общество

Раскрыта тайная цель строительства Крымского моста

Фото: most.life/multimedia
Украинские пользователи Сети рассекретили назначение переправы. Крымский мост не дает покоя нашим соседям, и они с удовольствием фантазируют на эту тему.
прочитано 559 раз

Транспортный переход так волнует жителей Незалежной, что они сочиняют невероятные легенды. По их последней версии, Крымский мост является стратегическим объектом.

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Крымский мост

Якобы на переправе появится военная станция, где российские солдаты и офицеры будут "разгружать танки и ракеты". Один из пользователей "Твиттера" заявил, что кроме военной логистики, реальных целей у России на мосту нет.

По его словам, 25 ноября российские военные устроили на Крымском мосту учения, прогнав по его железнодорожной части поезд. Украинец уверен, что люди в погонах "оценивали новые возможности логистики", передает издание Fakty.ua.

Фото: most.life/multimedia

Несмотря на бредовую риторику пользователя Сети, ему поверило украинское СМИ. Новость подхватил "Обозреватель".

Напомним, самый длинный в Европе – Крымский мост – открылся в мае 2018 г. В конце 2019 году по нему поедут поезда. 

Фото: most.life/multimedia

Как писали "Дни.ру", Керченский пролив не устает удивлять необычными находками. Исследователи, занимающиеся раскопками у Крымского моста, обнаружили поразительные артефакты. Так, ране стало известно, что ученые обнаружили у переправы клад византийских монет. Прошлым летом исследователи раскопали рядом с Крымским мостом античную усадьбу.

Автор: 26 ноября 2019, 19:50
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