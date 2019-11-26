Раскрыта тайная цель строительства Крымского моста

Транспортный переход так волнует жителей Незалежной, что они сочиняют невероятные легенды. По их последней версии, Крымский мост является стратегическим объектом.
Якобы на переправе появится военная станция, где российские солдаты и офицеры будут "разгружать танки и ракеты". Один из пользователей "Твиттера" заявил, что кроме военной логистики, реальных целей у России на мосту нет.
По его словам, 25 ноября российские военные устроили на Крымском мосту учения, прогнав по его железнодорожной части поезд. Украинец уверен, что люди в погонах "оценивали новые возможности логистики", передает издание Fakty.ua.
Несмотря на бредовую риторику пользователя Сети, ему поверило украинское СМИ. Новость подхватил "Обозреватель".
Напомним, самый длинный в Европе – Крымский мост – открылся в мае 2018 г. В конце 2019 году по нему поедут поезда.
Как писали "Дни.ру", Керченский пролив не устает удивлять необычными находками. Исследователи, занимающиеся раскопками у Крымского моста, обнаружили поразительные артефакты. Так, ране стало известно, что ученые обнаружили у переправы клад византийских монет. Прошлым летом исследователи раскопали рядом с Крымским мостом античную усадьбу.
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