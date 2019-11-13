Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор

Информационные атаки на переправу стали национальной забавой
украинцев. Ангажированные журналисты не упускают возможности опубликовать
небылицы и фейки про Крымский мост.
На днях внимание украинских СМИ привлекло появившееся в Сети видео, где рассказывается о новом ракетном комплексе "Нептун". Журналисты припомнили слова теперь уже бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова. Тот грозил уничтожить "Нептунами" Крымский мост за "считаные минуты".
По мнению украинцев, новый ракетный комплекс не на шутку испугал россиян. "Уничтожит Крымский мост! Россию привел в ужас украинский ракетный комплекс" – подобными заголовками пестрят передовицы украинских СМИ.
Но журналисты просчитались. Их статьи не вызвали у пользователей Сети ничего, кроме смеха. "Тот самый мост, которого нет, который отснят на Мосфильме, который невозможно построить, который даже немцы, в свое время, не смогли построить, куда там русским? Тот мост?" – пошутил комментатор с ником smiling face.
Другим сравнили ажиотаж в украинских СМИ с психиатрической клиникой. Третьи с иронией отметили, что до Крымского моста ракеты могут не долететь, а взорваться при взлете, как и многие другие детища местной оборонной промышленности.
"Этими ракетами Украина может уничтожить только свою государственность, точнее, то, что от нее осталось", – прокомментировал Plotnikov Alex.Пока украинцы находятся во власти массового психоза, рабочие на Крымском мосту завершают приготовления к запуску железнодорожного сообщения. 23 декабря в путь отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь, на следующий день в первый рейс выйдет состав из Москва до Симферополя.
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