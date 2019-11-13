Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор

В Незалежной похвастались новой ракетой, которая, по словам тамошних пропагандистов, может уничтожить переправу через Керченский пролив. Но очередные нападки на Крымский мост предсказуемо закончились провалом. Раздухарившихся украинцев смешали с грязью.



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