Ездить опасно? Раскрыто слабое место Крымского моста

Система оперативного контроля за сейсмической обстановкой в
районе Крымского моста отсутствует, недоумевает Вольфман. "Мы не можем
этого добиться никак, хотя эта система не очень дорогая, и она могла бы
несколькими сейсмометрами решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма и
так далее", – сказал ученый в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
За движениями земной коры на полуострове следят семь сейсмических станций. Но отрасль все равно нуждается в целевом финансировании, уверен исследователь.
В инфоцентре "Крымский мост" отметили, что при возведении переправы строители учли сейсмические особенности района Керченского пролива. Проектировщики разработали для трассы комплексную антисейсмическую защиту, отметили в пресс-службе.
Крымский мост открылся для автомобильного движения в мае прошлого года. Скоро над водами Керченского пролива промчатся первые поезда. Железнодорожное сообщение между полуостровом и материком стартует 23 декабря. Первый состав отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Спустя 44 часа пассажиры прибудут на конечный пункт маршрута – Севастополь.
Другой состав свяжет Москву и Симферополь. Стоимость мест на поезда через Крымский мост начинается от нескольких тысяч рублей. Планируется, что в будущем поезда свяжут полуостров с Казанью, Самарой, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Как повысить рождаемость?
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Предложили сняться в порно
Не делает куни
как быстро покинуть этот мир
Волосы на Влагалище.
не оценила подарок
С китайцем или с негром?
Секс Брат и сестра