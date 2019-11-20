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Ездить опасно? Раскрыто слабое место Крымского моста

Крымский мост открылся в мае прошлого года. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив – надежное и долговечное сооружение. Но отсутствие системы оперативного контроля за сейсмической обстановкой может стать ахиллесовой пятой грандиозной конструкции. Об угрозах для переправы рассказал известный ученый Юрий Вольфман.
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Система оперативного контроля за сейсмической обстановкой в районе Крымского моста отсутствует, недоумевает Вольфман. "Мы не можем этого добиться никак, хотя эта система не очень дорогая, и она могла бы несколькими сейсмометрами решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма и так далее", – сказал ученый в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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 Крымский мост

Крымский мост

За движениями земной коры на полуострове следят семь сейсмических станций. Но отрасль все равно нуждается в целевом финансировании, уверен исследователь.

В инфоцентре "Крымский мост" отметили, что при возведении переправы строители учли сейсмические особенности района Керченского пролива. Проектировщики разработали для трассы комплексную антисейсмическую защиту, отметили в пресс-службе.

Крымский мост открыт для движения легковых и грузовых автомобилей. Фото: most.life

Крымский мост открылся для автомобильного движения в мае прошлого года. Скоро над водами Керченского пролива промчатся первые поезда. Железнодорожное сообщение между полуостровом и материком стартует 23 декабря. Первый состав отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Спустя 44 часа пассажиры прибудут на конечный пункт маршрута – Севастополь.

В конце декабря по Крымскому мосту начнется движение поездов. Фото: most.life

Другой состав свяжет Москву и Симферополь. Стоимость мест на поезда через Крымский мост начинается от нескольких тысяч рублей. Планируется, что в будущем поезда свяжут полуостров с Казанью, Самарой, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.

Автор: 20 ноября 2019, 14:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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