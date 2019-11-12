Уничтожит Крымский мост: украинцы показали страшное оружие

Украинская компания "Радіонікс" продемонстрировала головку
самонаведения противокорабельной ракеты "Нептун". Ролик с новейшей
разработкой появился на ютуб-канале Defense Express.
Головка самонаведения способна распознать и захватить цель на удалении до 50 километров. Кроме того, сообщается, что она устойчива к радиолокационным помехам, создаваемым вероятным противником.
"Нептуном" в июле этого года похвастался тогдашний глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Новейшие ракеты могут уничтожить Крымский мост за несколько минут, сказал он.
Переправа через Керченский пролив не дает спокойно жить украинцам. Какими только способами не предлагали уничтожить Крымский мост. Фантазеры из Незалежной предлагали обстрелять переправу из артиллерии, нанести по ней авиационный удар, подложить под трассу взрывчатку.
Пока злопыхатели сочиняли небылицы, Крымский мост активно строился. В конце декабря по нему поедут первые поезда. Определены уже два маршрута: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. Первый поезд отправится днем 23 декабря из Северной столицы. Спустя сутки начнет свой путь состав из столицы России.
В дальнейшем откроются новые маршруты. Поезда через Крымский мост свяжут полуостров также с Ростовом-на-Дону, Казанью, Самарой, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.
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