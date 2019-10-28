"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что показатели превышены на 70 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Такого потока не отмечали со времен развала Советского союза. Полуостров входил в состав Украины с 1954 года, с 2014-го он стал территорией России.
"Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек", – передает слова Аксенова телеканал "360".
Больше всего туристов приезжает в Крым из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, на курортах полуострова также отдыхают гости из Приволжского и Уральского федеральных округов.
Среди заграничных туристов чаще всего можно заметить украинцев. За этот год полуостров посетили порядка миллиона 35 тысяч граждан Незалежной. На отдых у морского побережья также часто прибывают гости из Германии, Казахстана и других стран.
Многие приезжают насладиться свежим бризом и потрясающей красоты природой, но достопримечательностями – Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, гора Ай-Петри, пещерный город Чуфут-Кале, Херсонес Таврический.
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