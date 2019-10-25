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Политика

Украину подловили на новой нелепой провокации с Крымом

Фото: pixabay.com
Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте опубликовало заявление о готовности провести в нормандском формате переговоры о "возвращении" Крыма. Нелепая провокация украинских политиков и дипломатов провалилась, поскольку ее играючи отбила российская сторона.
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Нормандский формат переговоров, когда ситуацию на Украине обсуждают представители еще трех государств – России, Франции и Германии, предполагает поиск выхода из кризиса в Донбассе. Статус Крыма никогда не рассматривался как предмет для разговора в таком составе.

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Новые украинские власти, однако, рассудили не так. Киев заявил, что готов к переговорам о "возвращении" Крыма в нормандском или любом другом формате, который позволит ему достичь поставленной цели, передает телеканал "360".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что речь в данном случае идет не о недопонимании, а о сознательной провокации. "Это целенаправленная попытка создать нервозную ситуацию в свете заявлений о встрече в нормандском формате, чтобы дождаться от России какой-нибудь гневной реакции и начать дергать за нервы остальных участников нормандской четверки", – цитирует RT парламентария.

"Мы тему Крыма закрыли и не собираемся ни обсуждать это, ни возмущаться", – подчеркнул Руслан Бальбек.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков указал на то, что подобными заявлениями украинская сторона также может пытаться решить какие-то свои внутренние проблемы. "На Украине думают только о своем рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан", – цитирует РИА ФАН сенатора. "На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет", – добавил он.

"Вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда", – цитирует НСН первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса. Он подчеркнул, что возвращаться к этой теме абсолютно бесполезно для украинских властей. Создается ощущение, признался парламентарий, что у Киева просто нет никаких важных дел.

Еще более однозначно свела шансы Киева добиться хоть чего-нибудь своей провокацией к нулю депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. "Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало", – цитирует ее URA.Ru. Она добавила, что российский полуостров плывет в счастливое будущее, а вот Киев "остался за бортом прекрасного корабля Россия".

"Киев же пытается разговорами о "возвращении" Крыма уйти в сторону от проблематики урегулирования конфликта в Донбассе: якобы "мы не решаем проблему Донбасса, потому что мы хотим решить проблему Крыма". Но на самом деле Украина ничего этого не хочет решать", – в эфире радио Sputnik заметил вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.

Он подчеркнул, что на самом деле украинским властям нет дела до того, как живут люди на российском полуострове. "Это ясно хотя бы по тому, что Украина пыталась и пытается организовать фактические акты геноцида против крымского населения", – подчеркнул эксперт.

Тем временем специалисты констатируют провал попытки изолировать Крым от остального мира. Все большее число людей из других стран признают полуостров неотъемлемой частью России, передает "Царьград". На это указывают участившиеся визиты иностранных делегаций. Увидев обстановку в регионе своими глазами они обещают донести правду до тех своих сограждан, кто еще верит выпадам агрессивной антироссийской информационной кампании.

Автор: 25 октября 2019, 10:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Cемь природных чудес Крыма

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