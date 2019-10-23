Самолеты США отработали бомбардировку Крыма

Учения американских бомбардировщиков состоялись при участии военных Украины, Румынии и Грузии. B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Великобритании и долетели до Черного моря.
Приблизившись к Крыму, не нарушая границ российского полуострова, они сымитировали бомбардировку, передает телеканал "360". Маневры длились 12 часов.
Конструкция бомбардировщиков B-52H позволяет им нести на борту ядерное оружие. Отработали ли его применение пилоты во время учений, не уточняется.
Американские самолеты были переброшены через Атлантический океан 10 октября. Сразу после этого они приняли участие в провокации у границ Калининградской области и только затем сели в Великобритании.
17:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
"Отбомбился"... pic.twitter.com/8VETZQPjt2
За время пребывания в Туманном Альбионе воздушные суда успели совершить несколько тренировочных полетов. Они отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран – членов НАТО.
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