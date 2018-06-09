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Регионы

"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку

Фото: pixabay.com
Учительницу истории из Омска выжили "убогие завистницы-крокодилицы", считает известный радиоведущий Сергей Стиллавин. Возмущена увольнением девушки и актриса Эвелина Бледанс: фотографии в закрытом купальнике никак не мешают работе хорошего педагога, уверена телеведущая.
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История омской учительницы, уволенной из школы за "фривольные", с точки зрения чиновников, фотографии в соцсетях, вызвала ажиотаж в интернете. В защиту 26-летней Виктории Поповой выступили и знаменитости – в частности радиоведущий Сергей Стиллавин. Он уверен, что это все происки завистниц, которые выживают красавиц с пышными формами.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Совершенно приличное и, можно сказать, художественное фото – показывает всем, что можно быть счастливой и востребованной даже там, где убогие завистницы-крокодилицы выживают красивых и смелых чаровниц. Требую вернуть Викторию на работу! Свободу красоте!" – написал Стиллавин на странице в Facebook.

Если увлечение девушки модельным делом не мешает ей быть хорошим учителем, это не должно становиться поводом для увольнения, уверена актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. "Она же не разложила снимки на партах перед учениками. А если девушка решила стать моделью, делает красивые фотографии в закрытом купальнике и при этом является хорошим педагогом – я считаю, одно другому не мешает. Если она дает качественные знания, состоит на хорошем счету у своих коллег и учеников – не стоит принимать такие опрометчивые решения и увольнять ее", – цитирует актрису РИА ФАН.

Сама Виктория при этом подчеркивает, что фотографии в соцсети не публиковала – понимая, что их могут увидеть ученики. Девушка в свободное от работы время занималась на курсах моделей plus size и на одном из занятий позировала для рекламы магазина одежды. Как сообщалось, снимки выложило в Сеть модельное агентство – а там их увидели родители учащихся.

Как стало известно, после жалоб родителей руководство школы предложило Виктории написать заявление по собственному желанию. А в омской администрации заявили, что девушка "нанесла урон имиджу учебного заведения".

Автор: Андрей Евлампиев9 июня 2018, 18:19
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