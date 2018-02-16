Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением
Запись, сделанная черным ящиком пассажирского Ан-148, оказалась совсем короткой. Слышно, как перед вылетом из аэропорта Домодедово пилоты читают контрольную карту и проверяют работу приборов. Примечательно, что в контрольной карте содержится указание включить обогрев приемников полного давления, но экипаж этого не делает.
Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на датчики, которые дают противоречивые и крайне низкие показания скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле, передает "Коммерсантъ". Непосредственно перед падением в кабине слышны только нечленораздельные крики.
По словам экспертов, пилоты так и не поняли, что вызвало искажение показаний приборов, поэтому не смогли справиться с ситуацией. В связи с этим Росавиация решила разработать программу проведения имитации полетов с отказами различных приборов.
Несмотря на сильные повреждения бортового самописца Ан-148, специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось получить запись переговоров экипажа перед крушением. Данные подтвердили версию экспертов МАК: трагедия произошла из-за обледенелого датчика полного давления.
Напомним, 11 февраля Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Борт следовал из Москвы в Орск, но пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.
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