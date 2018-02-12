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Они мечтали о небе: страшная судьба экипажа Ан-148

Фото: Сергей Никифоров/ТАСС
Катастрофа Ан-148 унесла жизни 65 пассажиров и шести членов экипажа. Большинство специалистов сходятся во мнении, что обычный человек в момент крушения лайнера не понимает, что происходит. Зато пилоты и бортпроводники осознают всю серьезность ситуации и до последней секунды пытаются спасти жизни.
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Командиром разбившегося Ан-148 был 51-летний Валерий Губанов – в прошлом военный летчик, прошедший афган. После увольнения из армии Валерий жил в Тамбове, нашел работу в гражданской авиации.

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Губанов не любил публичность, не вел соцсети. коллеги заявляют, что он был опытным, высокопрофессиональным пилотом, да к тому же ответственным человеком. В гражданской авиации Валерий налетал пять тысяч часов, из них почти половину – на Ан-148, передает РЕН ТВ. У Губанова остались жена и дочь.

Фото: Рен ТВ

Экипаж лайнера не уступал своему командиру. Так, всего неделю назад техник Андрей Ревякин был награжден памятным нагрудным знаком к 95-летию авиации, как один из опытнейших работников авиационно-технической базы. Ревякин специализировался на обслуживании радионавигационного оборудования. В этом году он отметил бы 50-летний юбилей. В Саратове у Андрея остались жена и взрослый сын.

Второй техник Ан-148 – Олег Сергеев. Он отвечал за работу двигателей и планера. В саратовском аэропорту Сергеев работал с 1988 года. В 2018 году он планировал широко отметить 30-летие своей летной деятельности.

Сегодня профессия бортпроводника считается престижной, многие девочки мечтают летать. Грезила о небе и Виктория Коваль – самая молодая из всех членов экипажа. Ей было всего 22 года. Друзья Вики сплошным потоком оставляют комментарии ее на страничке в соцсети. "Викуся, ты мечтала о небе. Небо всегда с тобой теперь. А мы, на земле. Помним, любим, скорбим", – гласит один из них.

Виктория Коваль. Фото: соцсети 

Друзья говорят, что Коваль была настоящим профессионалом. "Вика была очень сильной и целеустремленной девушкой. Она всегда мечтала о двух вещах – встретить настоящую любовь и работать стюардессой. Ни то ни другое долго не получалось", – цитирует "МК" подругу Виктории.

Окончив школу, Вика поступила в строительный колледж, но то и дело заводила разговоры о полетах. Родители же надеялись, что девушка образумится и забудет о профессии стюардессы. Они не одобряли выбор Виктории. Целеустремленная Коваль в угоду маме с папой получила профессию в сфере строительства, а потом все-таки поступила на волгоградские курсы бортпроводников. Вскоре мечта Вики осуществилась – ее распределили в "Саратовские авиалинии". Коваль не пролетала и года.

Примечательно, что Вика боялась летать. "Особенно первые полеты ей давались непросто. После каждого рейса чуть ли не успокоительные пила. Волновалась сильно. Мы еще удивлялись, смеялись, спрашивали: "Зачем ты выбрала эту профессию, если так боишься полетов?" Она отвечала: " Я люблю летать, а страх уйдет со временем", – вспоминает подруга Коваль.

Страх этот так и не ушел. "Вика психологически все равно настраивалась перед каждым полетом. Талисманчик носила с собой, иконку. А еще она очень много ждала от 2018 года", – отметила девушка.

31 декабря Виктория опубликовала в соцсети пост: "Я благодарна Богу за каждый прожитый день, за то, что он поднял меня и не дал упасть. Под конец года я добилась многого. Я стала тем, кем всегда хотела быть. Я наконец-то летаю. Спасибо, что я стала сильной. Спасибо за то, что изменил мою жизнь в лучшую сторону. За то, что я чувствую вкус побед и радостей".

В конце Вика добавила:

"2018 год, я обещаю, ты будешь одним из самых моих счастливых в жизни".

Вторая стюардесса разбившегося Ан – 148 Анастасия Славинская. Настя родом из военного городка Светлого Саратовской области. У Славинской был брат. Мама их воспитывала одна. После школы Анастасия сразу пошла  в Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова, проучившись два года, она решила выбрать другую специальность. В итоге Настя получила высшее образование в сфере рекламы, но снова передумала насчет своей профессии. Девушка отправилась в Москву, где окончила специальную школу бортпроводников. В 2011 году она стала работать в "Саратовских авиалиниях". Настя могла выбрать любую авиакомпанию, но хотела быть почаще дома с мамой.

Анастасия Славинская. Фото: соцсети

"Мы звали Анастасию маленький ангелочек. Я работал в службе организации перевозок, она – стюардессой. Настя откликалась на любую просьбу, была очень душевной и отзывчивой. Я ее не помню в плохом настроении. В ней жизнь била ключом. От Насти всегда исходил только позитив", – рассказал товарищ Славинской.

Коллеги говорят, что Анастасия была суперпрофессионалом, не раз поощрялась руководством компании. Много внимания уделяла саморазвитию. "Она была лучшей напарницей, очень светлым человеком. На Як-42, Embraer-190, Ан-148 успела налетать 2190 часов", – отметила знакомая Насти из "Саратовских авиалиний".

11 февраля в Раменском районе Подмосковья Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение. На борту лайнера находился 71 человек. Выжить не удалось никому.

Автор: Алёна Нестерова12 февраля 2018, 22:00
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