Жертвы Ан-148: "Я долетел, а она – нет"

Катастрофа Ан-148, разбившегося в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта "Домодедово", затронула многие семьи. Ведь у погибших пассажиров и членов экипажа были родственники в разных городах России.



Погибшая Варсик Севоян возвращалась в родной Орск из Санкт-Петербурга. Женщина в течение месяца гостила у 24-летнего сына Арама в Краснодаре, а потом вместе с сыном полетела навестить в Санкт-Петербург 22-летнюю дочь. "Мы вылетали почти одновременно. Сначала она в Орск, а мой самолет до Краснодара был чуть позже. Я долетел, а вот она нет. Папа должен был встречать ее в Орске. Но о трагедии мы узнали не от него, а из новостей", – цитирует Арама "Московский комсомолец".

Виктор Великодный в одночасье лишился бабушки и дедушки. 68-летний Виктор Анохин и его 67-летняя супруга Зоя прилетали в гости к внуку, который работает в Москве. "Самолеты этой компании – самые отстойные",– единственно что смог вымолвить Виктор.

Супруг разбившейся 55-летней Антонины Козупицы, которая работала начальником отдела в Федеральном казначействе, узнав о беде, не находит себе места: "Антонина Ивановна сначала навещала дочь в Пскове, а потом переехала в Москву, к другой дочери. И уже возвращалась домой на этом самолете. Она помогала всем с внуками, их у нас четверо".



Погибшие 22-летняя Екатерина Бойкова и 47-летний Владимир Усачев были сотрудниками машиностроительного завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге. В Орск они летели в командировку. Сейчас коллеги пытаются связаться с их родными.

43-летний Юрий Ямаев летел в Орск в командировку. Мужчина трудился в крупной страховой компании.

Тем же бортом в командировку летели три сотрудницы известной службы заказа такси Крискентия Алексеенко, Екатерина Насырова, Ольга Хохлова. Девушки трудились операторами колл-центра.

Подруга стюардессы Виктории Коваль, находившейся на борту Ан-148, рассказала, что девушка любила свою работу. "Она мечтала об этой работе! И очень любила свою работу. Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное – это взлететь и приземлиться, – цитирует девушку RT. – Она любила всех и всегда желала всем только добра".

Как писали Dni.ru, по данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва – Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Позже стало известно, что Ан-148 разбился в Раменском районе Московской области вблизи поселка Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Следствие рассматривает все возможные версии крушения. Дело о катастрофе передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

