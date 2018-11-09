Омичей напугал окутанный черным дымом самолет

Жители Омска пожаловались на странный лайнер, пролетевший над городом. Из турбины самолета шел черный дым, передает gorod55.ru.
"Услышали шум, сначала не поняли, что это. Потом увидели, что над нами низко летит самолет, а из турбины дым и черный шлейф", – рассказал очевидец.
В аэропорту Омска о ЧП ничего не знают. "Работаем в штатном режиме", - успокоили горожан представители воздушной гавани.
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