В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара

В Краснодаре местные жители задержали предполагаемого виновника крупного пожара, охватившего практически весь многоквартирный дом. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но погорельцам удалось схватить его.

По факту возгорания проводится проверка, передает РЕН ТВ. Известно как минимум об одном погибшем в результате происшествия, 12 человек были спасены из огня, порядка 200 – эвакуированы.