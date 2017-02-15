Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре

В Краснодаре полыхает жилой шестиэтажный дом. Огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров.

Объятая огнем высотка располагается на улице Прокофьева. Дом находится на территории так называемого "Музыкального микрорайона" города.

Большинство объектов района строились с серьезными нарушениями норм и являются самовольными постройками, передает "Интерфакс".

В настоящий момент на месте жуткого пожара работают боевые расчеты всех пожарных частей города. На тушении огня задействованы более 200 спасателей и 72 спецавтомобилей. Огонь успел распространиться по всему шестому мансардному этажу, где располагались 20 квартир, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Жертвой трагедии стал один человек. Погорельцев планируют разместить в гостинице "Кавказ". Со здания горящего дома рухнули несколько балконов, передает РЕН ТВ.

Из охваченного огнем дома эвакуировано порядка 400 жильцов. На место прибыл мэр города Евгений Первышов. Также стало известно, что огонь перекинулся на стоящий рядом дом, тоже шестиэтажный, сообщает Ura.ru.

По одной из версий, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Не исключается версия о том, что возгорание произошло в одной из квартир, где живет неблагополучная семья. Еще одна версия произошедшего – не потушенная сигарета. Пламя распространилось по 20 квартирам. Спасатели проводят эвакуацию из соседнего дома.

Кроме того, сообщается, что припаркованные авто помешали спасателям вовремя начать тушить пожар. "Припаркованные машины растаскивали, чтобы проехать к пожару. На это также было потрачено время", – сообщил представитель экстренных службах города.

