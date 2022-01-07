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Недвижимость
20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство

20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство

Предприниматель Дмитрий Давыдов, основываясь на опыте развитых стран мира, сформировал свой проект "20 идей по развитию России". В частности, бизнесмен предложил реформировать сферу строительства.
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Список инициатив Дмитрия Давыдова был создан еще в 2016 году. Бизнесмен рассказывает, что обращался с идеями по развитию России к представителям власти, однако должного отклика не получил. Предприниматель подчеркивает, что его проект не несет политических целей и не является агитацией. Все предложения носят благородный характер.

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По сей день актуальной остается идея Давыдова, касающаяся строительной отрасли. Бизнесмен предлагает упросить получение разрешений на возведение объектов. Этот процесс учитывается Всемирным Банком при определении легкости ведения бизнеса в стране и составлении рейтинга. По этому показателю Россия пока занимает 28 место, уступая, например, Германии, Казахстану, Эстонии, Латвии, Швеции, США, Китаю.

Предприниматель обратил внимание, что процесс получения разрешений на строительство объектов в России отличается излишней бюрократией. Например, в Москве перед тем, как приступить к работам, необходимо потратить не менее девяти месяцев, обращаясь в различные правительственные ведомства и инстанции. Давыдов подсчитал, что в российской столице нужно совершить 19 действий и потратить примерно 6,5 тысячи долларов (сборы).

В пример он привел Сингапур, занимающий второе место по легкости ведения бизнеса. Там весь процесс занимает всего 39 дней и включает лишь 10 действий. Размер сборов составляет примерно 7,2 тысячи долларов. Некоторые документы принимаются в электронном виде. Еще меньше действий нужно совершить в Объединенных Арабских Эмиратах – всего восемь. Правда, для этого необходимо потратить 45 дней (но в шесть раз меньше, чем в России). Размер сборов для оформления завершения строительства – 4,6 тысячи долларов (гораздо дешевле).

Анализируя вопросы строительства, невозможно не брать во внимание качество строительного контроля, юридической ответственности за возведенные объекты. Также должны быть определенные требования к уровню профессиональной квалификации. Проведение инспекций после строительства также необходимо, отмечает бизнесмен.

Кстати, в странах, где доходы высокие, в согласовании строительства принимают участие не только госорганы, но и независимые экспертные организации. Там, где доходы низкие, "частники", как правило, не привлекаются. На этот факт Давыдов тоже обратил внимание.

"Страхование в связи с дефектами строительства осуществляется застройщиком и поддерживаться в течение определенного времени после ввода здания в эксплуатацию. Данная мера помогает разделить финансовые риски со страховыми организациями и предоставляет различные преимущества", – считает бизнесмен.

Процесс подключения объектов к электричеству тоже является достаточно длительным в России. Предприниматель выяснил, что от подачи заявки на техническое присоединение к электросетям до заключения договора должно пройти пять месяцев. В Южной Корее на это тратят 18 дней, в Тайване – 22 дня, в Германии – 28 дней (то есть в разы меньше, чем в РФ).

Досконально изучив все действия, которые необходимо совершить до получения разрешения или подписания договора, Давыдов предложил сократить сроки подключения воды, канализации и телефонии (до 39 дней), а также электричества (до 18 дней). Кроме того, по его мнению, необходимо избавиться от некоторых действий и разработать два варианта получения разрешений на строительство. Более подробно об этом предприниматель пишет в 11-й части на сайте 20idei.ru.

Каждый из шагов проекта направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2022, 12:02 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

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