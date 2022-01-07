20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство

Список инициатив Дмитрия Давыдова был создан еще в 2016 году. Бизнесмен рассказывает, что обращался с идеями по развитию России к представителям власти, однако должного отклика не получил. Предприниматель подчеркивает, что его проект не несет политических целей и не является агитацией. Все предложения носят благородный характер.

По сей день актуальной остается идея Давыдова, касающаяся строительной отрасли. Бизнесмен предлагает упросить получение разрешений на возведение объектов. Этот процесс учитывается Всемирным Банком при определении легкости ведения бизнеса в стране и составлении рейтинга. По этому показателю Россия пока занимает 28 место, уступая, например, Германии, Казахстану, Эстонии, Латвии, Швеции, США, Китаю.

Предприниматель обратил внимание, что процесс получения разрешений на строительство объектов в России отличается излишней бюрократией. Например, в Москве перед тем, как приступить к работам, необходимо потратить не менее девяти месяцев, обращаясь в различные правительственные ведомства и инстанции. Давыдов подсчитал, что в российской столице нужно совершить 19 действий и потратить примерно 6,5 тысячи долларов (сборы).

В пример он привел Сингапур, занимающий второе место по легкости ведения бизнеса. Там весь процесс занимает всего 39 дней и включает лишь 10 действий. Размер сборов составляет примерно 7,2 тысячи долларов. Некоторые документы принимаются в электронном виде. Еще меньше действий нужно совершить в Объединенных Арабских Эмиратах – всего восемь. Правда, для этого необходимо потратить 45 дней (но в шесть раз меньше, чем в России). Размер сборов для оформления завершения строительства – 4,6 тысячи долларов (гораздо дешевле).

Анализируя вопросы строительства, невозможно не брать во внимание качество строительного контроля, юридической ответственности за возведенные объекты. Также должны быть определенные требования к уровню профессиональной квалификации. Проведение инспекций после строительства также необходимо, отмечает бизнесмен.

Кстати, в странах, где доходы высокие, в согласовании строительства принимают участие не только госорганы, но и независимые экспертные организации. Там, где доходы низкие, "частники", как правило, не привлекаются. На этот факт Давыдов тоже обратил внимание.

"Страхование в связи с дефектами строительства осуществляется застройщиком и поддерживаться в течение определенного времени после ввода здания в эксплуатацию. Данная мера помогает разделить финансовые риски со страховыми организациями и предоставляет различные преимущества", – считает бизнесмен.

Процесс подключения объектов к электричеству тоже является достаточно длительным в России. Предприниматель выяснил, что от подачи заявки на техническое присоединение к электросетям до заключения договора должно пройти пять месяцев. В Южной Корее на это тратят 18 дней, в Тайване – 22 дня, в Германии – 28 дней (то есть в разы меньше, чем в РФ).

Досконально изучив все действия, которые необходимо совершить до получения разрешения или подписания договора, Давыдов предложил сократить сроки подключения воды, канализации и телефонии (до 39 дней), а также электричества (до 18 дней). Кроме того, по его мнению, необходимо избавиться от некоторых действий и разработать два варианта получения разрешений на строительство. Более подробно об этом предприниматель пишет в 11-й части на сайте 20idei.ru .

Каждый из шагов проекта направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.