Еще до усиления украинского кризиса Россия делала конкретные шаги для избежания конфликта. Москва предлагала Брюсселю и Вашингтону договориться о гарантиях безопасности. В частности, наша страна настаивала на нейтральном статусе Киева, который исключал бы его членства в НАТО. Меж тем, Запад проигнорировал позицию Кремля.
Однако, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, процесс по обмену гарантиями безопасности рано или поздно все равно начнется. Об этом он заявил в ходе саммита глав государств – членов ОДКБ, прошедшего в понедельник, 16 мая, в Москве.
В то же время политик затруднился ответить, что к моменту начала диалога между Россией и западными странами останется от Украины. По его мнению, сегодня США делают все возможное для усугубления конфликта на территории Незалежной.
Александр Лукашенко обратил особое внимание на попытки Запада напичкать Украину оружием. Он подчеркнул, что цели Вашингтона могут сводиться к ослаблению Москвы. Глава РБ также не исключил, что США стремятся сделать все возможное, чтобы "полыхнуло пошире".
По словам президента Белоруссии, на Украине может иметь место опасная тенденция по "расчленению". Политик отметил, что сегодня войти на территорию Незалежной готовы тысячи "миротворцев".
Кроме того, как сообщает "Общественная служба новостей", Александр Лукашенко обратил внимание на недружественные шаги со стороны Украины против его республики за последние два года.