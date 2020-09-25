В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину

Член Координационного совета назвал Путина сильным лидером и грамотным управленцем. По его словам, лидер России обладает "железобетонной хваткой": он руководит огромной страной и при этом держит в узде мировых лидеров.
Сергей Дылевский признался, что испытывает уважение к политику. "Путин имеет огромный вес в мировой политике и экономике", – приводит слова белорусского оппозиционера РИА Новости.
О создании Координационного совета оппозиции для мирного трансфера власти в Белоруссии было объявлено в середине августа. В его состав вошли самые известные и авторитетные жители республики.
В отношении членов комитета следователи возбудили уголовное дело. Оппозиционеров обвиняют в попытке захвата власти. Некоторых лидеров совета выдворили из страны, других – отправили за решетку.
23 сентября состоялась инаугурация Александра Лукашенко. На закрытое мероприятие были приглашены несколько сотен человек, большинство из них – высшие должностные лица и военные.
В тот же день во многих городах страны начались массовые акции протеста. Для усмирения протестующих силовики использователи дубинки и водометы. Около 200 демонстрантов были задержаны.
Некоторые европейские страны упрекнули Александра Лукашенко в тайной инаугурации. Западные лидеры назвали прошедшие в Белоруссии выборы несправедливыми и непрозрачными.
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