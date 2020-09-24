Эксперт: Запад толкает Лукашенко в объятия Союзного государства

По словам эксперта, наиболее очевидный шаг, на который могут сейчас пойти западные страны, – это разрыв дипломатических отношений с Белоруссией, включая отзыв послов. Следом должно последовать закрытие иностранных предприятий.
Однако такой сценарий развития событий маловероятен, заявил Коц. "Фальсификации – фальсификациями, но бизнес есть бизнес", – отметил журналист. Он добавил, что в республике работают сотни литовских, польских, немецких и американских компаний.
Скорее всего, Запад представит санкционный список из 50-100 официальных лиц, которым заморозят активы и запретят въезд. Жесткие меры также коснутся выдачи кредитов Белоруссии, что ударит не только по окружению лидера, но и по обычным гражданам.
"Запад толкает Александра Лукашенко в объятия Союзного государства, отрезая ему пути к взаимодействию с Европой", – выразил мнение Коц.
Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие посетили высшие должностные лица и силовики. На церемонии президент сообщил, что ему удалось предотвратить цветную революцию в республике.
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