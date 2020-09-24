Эксперт: Запад толкает Лукашенко в объятия Союзного государства

Власти ряда европейских стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Чем это грозит политику, рассказал журналист Александр Коц.

По словам эксперта, наиболее очевидный шаг, на который могут сейчас пойти западные страны, – это разрыв дипломатических отношений с Белоруссией, включая отзыв послов. Следом должно последовать закрытие иностранных предприятий.

Однако такой сценарий развития событий маловероятен, заявил Коц. "Фальсификации – фальсификациями, но бизнес есть бизнес", – отметил журналист. Он добавил, что в республике работают сотни литовских, польских, немецких и американских компаний.

Скорее всего, Запад представит санкционный список из 50-100 официальных лиц, которым заморозят активы и запретят въезд. Жесткие меры также коснутся выдачи кредитов Белоруссии, что ударит не только по окружению лидера, но и по обычным гражданам.

"Запад толкает Александра Лукашенко в объятия Союзного государства, отрезая ему пути к взаимодействию с Европой", – выразил мнение Коц.

Напомним, 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие посетили высшие должностные лица и силовики. На церемонии президент сообщил, что ему удалось предотвратить цветную революцию в республике.