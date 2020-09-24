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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
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Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт

Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Тайная инаугурация Александра Лукашенко обострила политический кризис в Белоруссии. Протестующие продолжат настаивать на отставке политика, уверен профессор Михаил Пастухов.

Продолжение: Эксперт: Запад толкает Лукашенко в объятия Союзного государства
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Церемония прошла в среду утром во Дворце независимости в Минске. На мероприятие пригласили несколько сотен человек. При этом некоторые гости признались журналистам, что до последнего не знали, в честь чего их собрали в здании на проспекте Победителей.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Инаугурация Александра Лукашенко вызвала негативную реакцию общества. В Сети распространилось множество шуток и мемов о мероприятии, а эксперты уже прозвали его "воровской сходкой", а президента – "вором в законе".

Эксперт заявил, что Лукашенко незаконно захватил власть. На самом деле он уже много лет является нелегальным президентом. Все началось с ноябрьского референдума 1996 года, когда политик принял поправки в Конституцию и таким образом совершил государственный переворот.

Сейчас уже всем белорусам понятно, что власть в стране незаконно удерживает несколько лиц, которые как раз и приняли участие в инаугурации. Эти люди опираются на силовиков, которые жестко расправляются с оппозиционерами, продолжил Петухов.

Александр Лукашенко давно перешел запретную черту. Теперь все его попытки выйти на диалог с народом или провести реформу Конституции, народ примет в штыки. Белорусы будут настаивать на его отставке и проведении новых выборов президента, заключил эксерт.

Автор: 24 сентября 2020, 16:12 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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