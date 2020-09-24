Лукашенко ответил на упреки Запада в тайной инаугурации: Мы не должны вообще кого-то предупреждать

Белорусский президент признался, что был удивлен реакцией соседних государств – Польши, Литвы, Чехии и Украины. Александр Лукашенко назвал их позицию неконструктивной в отношении республики. "По вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии", – сказал он.
Политик отметил, что по законам Белоруссии никого из западных стран не нужно предупреждать о предстоящей инаугурации. Это является внутренним делом страны. Лукашенко уточнил, что на церемонию были приглашены около двух тысяч человек, включая военных. Такое невозможно сохранить в тайне.
"Мы не должны вообще кого-то предупреждать", – подчеркнул Лукашенко.
Напомним, церемония инаугурации состоялась в среду утром во Дворце независимости в Минске. На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты, представители СМИ, деятели культуры, спорта и науки. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.
Примечательно, что о мероприятии не было объявлено заранее. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт до последнего уходила от вопроса о дате вступления Александра Лукашенко в должность. Лишь утром 23 сентября ряд независимых СМИ сообщил о скоплении техники и военных у резиденции лидера.
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