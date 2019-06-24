Путин подписал указ о контрударе по Западу
Западные страны попытались повлиять на российскую внешнюю политику при помощи экономического давления. В качестве оправданий своим санкциям Евросоюз и США озвучивали бездоказательные обвинения в адрес России. Также Москве ставилось в вину то, что она спасла население Крыма от возможного кровопролития и, в соответствии со всеми международными правилами, поддержала голосование местных жителей о воссоединении.
В ответ на враждебные действия запада в 2014 году было введено продовольственное эмбарго. Запрет на поставку коснулся молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и орехов из стран, поддержавших санкции против России. Действие этого контрудара продлил указ, подписанный Владимиром Путиным 24 июня 2019 года, передает RT. Согласно документу, российский ответ на санкции будет длиться до 31 декабря 2020 года.
Эмбарго на поставку продукции недружественно относящихся к России стран действует на них гораздо эффективнее любых протестов нашего МИДа— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 24 июня 2019 г.
Отметим, многие европейские эксперты и политики уже успели заметить, что принимали решение о вводе санкций обладая зачастую искаженной информацией о происходящем. К тому же страны Евросоюза страдают от начатого ими экономического противостояния сильнее, чем Россия.
"С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским", – рассказывал ранее специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири. Он выразил уверенность, что существуют более разумные и менее травмирующие международную ситуацию способы решить возникшие разногласия.
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