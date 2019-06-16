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Политика

"Уважает Зеленского": сделано неожиданное заявление о Путине

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое неожиданное заявление сделал государственный деятель Виктор Медведчук.
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В эфире ток-шоу "Противостояние" лидер общественного движения "Украинский выбор" отметил, что на последнем заседании Владимир Путин с уважением говорил об украинском президенте. По мнению эксперта, это связано с тем, что за Владимира Зеленского отдали свой голос большинство граждан Украины. 

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Российский лидер также высказался об отсутствии у актера необходимого политического опыта. "Путин сказал, что опыт – дело наживное, и Зеленский научится", – приводит слова Виктора Медведчука NewsOne.

С этим утверждением украинский государственный деятель категорически не согласен. Он признался, что не хочет быть частью большого эксперимента Владимира Зеленского и его команды. "Когда приходит человек без опыта в политической сфере, государственном управлении, то я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента", – заключил он.

Напомним, что недавно президент России выразил надежду на встречу с украинским коллегой. "Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал", – цитирует Владимира Путина "РИА Новости". Он добавил, что хочет решить вместе с новым коллегой конфликт на Донбассе.

Автор: Полина Крылова16 июня 2019, 10:08

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