"Уважает Зеленского": сделано неожиданное заявление о Путине
В эфире ток-шоу "Противостояние" лидер общественного движения "Украинский выбор" отметил, что на последнем заседании Владимир Путин с уважением говорил об украинском президенте. По мнению эксперта, это связано с тем, что за Владимира Зеленского отдали свой голос большинство граждан Украины.
Российский лидер также высказался об отсутствии у актера необходимого политического опыта. "Путин сказал, что опыт – дело наживное, и Зеленский научится", – приводит слова Виктора Медведчука NewsOne.
С этим утверждением украинский государственный деятель категорически не согласен. Он признался, что не хочет быть частью большого эксперимента Владимира Зеленского и его команды. "Когда приходит человек без опыта в политической сфере, государственном управлении, то я не хочу вместе со страной и людьми быть объектом эксперимента", – заключил он.
Напомним, что недавно президент России выразил надежду на встречу с украинским коллегой. "Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал", – цитирует Владимира Путина "РИА Новости". Он добавил, что хочет решить вместе с новым коллегой конфликт на Донбассе.
Александр Фролов собирается "бодаться" за квартиру дочери
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Дочь советского актера высказалась о назначении "брата" на роль ведущего Первого канала
Поющая телеведущая провела опрос в соцсетях
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Детей перестали нормально называть
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Иван Голунов
Женюсь.
Засорились трубы.
Срочно!
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Веснушки это красиво?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
Сайт знакомств
Видимся один раз в неделю
Задержка на пять дней
Киркоров vs Майкл Джексон
Как избавиться от мышей?
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Первые признаки диабета