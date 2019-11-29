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Политика

"Пьяное чучело": Порошенко захотели повесить на майдане

Петр Порошенко, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
На Украине предложили ввести военное положение и провести репрессии. Первой их жертвой должен стать экс-президент Петр Порошенко. Важное заявление прозвучало в эфире одного из телеканалов. 

Продолжение: "Результат налицо": украинцы взвыли от нищеты из-за Майдана
прочитано 305 раз

Жалеть Петра Порошенко не надо, с ним нужно расправиться по законам военного времени. С таким громким заявлением выступил бывший глава Харьковской области и экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Вместе с экс-президентом за свои деяния должны поплатиться бывший глава Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов и экс-спикер парламента Андрей Парубий, считает политик. "Необходимо на месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и по законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова..." – сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.

Ранее бывший депутат вступил в перепалку с экс-президентом на его странице в "Твиттере". Порошенко в своей привычной манере написал, что пять лет боролся с "российской агрессией". Москва, заявил он, хочет "вернуть Украину в СССР".

Добкин в ответ нецензурно выразился в адрес Порошенко и обозвал его пьяным чучелом. "Кому ты интересно?!" – написал политик.

Михаил Добкин, Украина, новости. Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

Ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока бывший президент проходит в качестве свидетеля. Поговаривают, что в ближайшее время в парламент будет направлен запрос о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Автор: 29 ноября 2019, 11:30
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