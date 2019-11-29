"Пьяное чучело": Порошенко захотели повесить на майдане

Жалеть Петра Порошенко не надо, с ним нужно расправиться по
законам военного времени. С таким громким заявлением выступил бывший глава Харьковской
области и экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.
Вместе с экс-президентом за свои деяния должны поплатиться бывший глава Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов и экс-спикер парламента Андрей Парубий, считает политик. "Необходимо на месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и по законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова..." – сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.
Ранее бывший депутат вступил в перепалку с экс-президентом на его странице в "Твиттере". Порошенко в своей привычной манере написал, что пять лет боролся с "российской агрессией". Москва, заявил он, хочет "вернуть Украину в СССР".
Добкин в ответ нецензурно выразился в адрес Порошенко и обозвал его пьяным чучелом. "Кому ты интересно?!" – написал политик.
Ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока бывший президент проходит в качестве свидетеля. Поговаривают, что в ближайшее время в парламент будет направлен запрос о снятии с него депутатской неприкосновенности.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Кто в шоу-бизнесе гей?
Как вы встречаете новый год?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
НОВОСТЬ
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?