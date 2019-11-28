Отправится за решетку? Положение Порошенко резко ухудшилось

Большинство граждан поддержит Верховную раду, если она по
просьбе прокуратуры лишит Порошенко неприкосновенности. Об этом говорят данные
опроса, который провел Киевский международный институт социологии.
По данным исследователей, лишение Порошенко иммунитета поддерживают 58% респондентов. Еще 16% "скорее поддерживают" такой шаг. Против выступили лишь 20% опрошенных.
Неделю назад генпрокурор Украины Руслан Рябошапка допустил возможность снятия неприкосновенности с пятого президента. Соответствующее представление будет подготовлено в ближайшие несколько недель, сообщил глава надзорного ведомства. Он подтвердил, что в прокуратуру и Государственное бюро расследований поступил проект подозрения Порошенко.
Сам бывший президент считает, что дело против него не стоит выеденного яйца. По его словам, заказчиком уголовного преследования является команда бывшего президента Виктора Януковича.
Перед Порошенко замаячил реальный арест имущества в связи с отмыванием средств при покупке Прямого и продаже Кузни на Рыбальском. К финишу давай уже— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) June 21, 2019
Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Речь идет о незаконном обогащении, преступном отмывании доходов, узурпации власти, давлении на суд. Пока бывший президент проходит в качестве свидетеля.
Ранее эксперты говорили, что Порошенко могут арестовать в начале 2020 года. Пятый президент пока демонстрирует спокойствие. Он активно ездит за рубеж и встречается с местными политиками.
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