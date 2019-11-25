Ситуацию прокомментировал юрист Александр Молохов. Он занимается
международно-правовыми вопросами при постоянном представительстве Крыма при
президенте России. По его словам, трибунал подробно рассмотрит инцидент в Керченском проливе.
Предполагается провести следственный эксперимент: проследовать по тому же пути, по которому шли корабли, совершившие провокацию, рассказал Молохов в беседе с РИА Новости. Это позволит подробно разобрать прошлогодние события, инициированные Порошенко, отметил юрист.
Молохов уверен, что трибунал может повлиять на общественное мнение Запада, который до сих пор обвиняет Россию в инциденте в Керченском проливе. Заседания трибунала планируется провести в Европе или Латинской Америке, рассказал юрист.
Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России и намеревались пройти Керченский пролив. Они были задержаны украинскими пограничниками. После этого тогдашний президент Петр Порошенко ввел военное положение. Эксперты уверены, что произошедшее глава государства хотел использовать для отмены выборов.
«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко о керченской провокации в эфире американского TV.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) December 12, 2018
Петя использует методички, заготовленные заранее. Герои-моряки планировались к затоплению. Но ахрессор подвёл.
Исправлять то, что натворил Порошенко, пришлось уже новому руководству страны. Киев и Москва смогли достичь договоренности о возвращении кораблей. На прошлой неделе суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись на Украину.
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