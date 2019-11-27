Устроившего цирк Порошенко прижали к ногтю

Возможность того, что голубое топливо из России будет поступать на Украину напрямую, без европейских наценок за реверс, по каким-то причинам сильно беспокоит Петра Порошенко. Однако даже украинские эксперты, судя по всему, стали догадываться, что введенная им усложненная схема в конечном счете лишь бьет по кошельку конечного потребителя.
В слова политика о недопустимости экономического сотрудничества с "агрессором" народ уже не верит. "Торговля с Россией по-прежнему остается. Она была и во времена Порошенко, когда он был президентом", – цитирует RT украинского политолога и экономиста Александра Дудчака.
Газовый вопрос в те годы снимался, поскольку украинцы доплачивали европейцам за право не считать купленное ими голубое топливо российским. Однако торговля другими товарами, как и раньше, осуществлялась напрямую и не вызывала протестов у Петра Порошенко.
Если договор на транзит не будет заключён, то весь газ для Европы, поступивший в украинскую трубу, будет закачиваться в хранилища Украины. Как бесхозный.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 26, 2019
Об этом заявил глава Нафтогаза.
Какие же они предсказуемые, эти «партнёры» из надёжной страны-транзитёра!
Украинцам остается уповать на здравомыслие если не своих властей, то хотя бы западных политиков. "Хочется надеяться, что европейским партнерам весь этот цирк порядком надоел и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то, что, конечно, самое серьезное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США", – подчеркнул Александр Дудчак.
Отметим, чем больше проходит времени, тем сильнее на Петра Порошенко оказывается давление. Его обвинят в организации коррупционной схемы при поставках на Украину российского газа. Чем очевиднее для простых украинцев становится этот факт, тем выше вероятность, что бывшему президенту придется ответить за это.
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