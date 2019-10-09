Распустившему язык Лукашенко прилюдно влепили пощечину

На международном форуме "Минский диалог" Александр Лукашенко принялся упрекать другие страны, что те не помогают президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с радикалами. Европе Батька указал на то, что она не реагирует на происходящее в Незалежной.
Стыдя других лидеров, политик забыл сказать, что периодически хвастался хорошими отношениями с Петром Порошенко. Он мог бы повлиять на бывшего президента по вопросу Донбасса, заявил Спиридон Килинкаров в эфире телеканала "Россия-1".
Лукашенко ни слова не произнес о роли Порошенко в развязывании войны: тот финансирует националистов, возмутился бывший депутат. Батька мог бы спокойно об этом говорить, не боясь последствий в своей стране, добавил экс-нардеп.
В своем выступлении на форуме "Минский диалог" 8 октября Лукашенко призвал иностранных лидеров помочь Зеленскому. Лидеру Незалежной угрожают радикалы, протестующие против реализации "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Днем ранее националисты сорвали разведение войск в двух населенных пунктах.
‘Что поставили, то и пьем’— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 4, 2019
Лукашенко с Зеленским на форуме выпивают) pic.twitter.com/TnnrY9N354
Своими силами молодой и неопытный Зеленский обуздать радикалов не сможет, предупредил Лукашенко. Если власть в Киеве сменится, в руководство придут люди, договориться с которыми будет невозможно, считает белорусский лидер.
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