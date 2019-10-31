Вашингтон собрался напасть на Крым

СМИ вовсю трубят, что американское правительство не исключает возможности военных действий на территории России, а потому пытаются смоделировать подобное развитие событий. Власти противоборствующей державы не хотят оставить попытки "сдерживания России" и в качестве одной из мер серьезно рассматривают вариант нападения на Крым.
Они готовы напасть и на Дальний Восток. Как сообщает Life со ссылкой на Foreign Policy, Белый дом строит варианты подготовки к так называемой эпохе великодержавного соперничества.
На фоне этого процесса в Америке предлагают осуществить "горизонтальную эскалацию и причинение издержек". План состоит в том, чтобы США создали неудобства не только России, но и Китаю.
Вероятной причиной начала конфликта двух государств называют якобы желание России захватить Прибалтику. Впрочем, эта теория имеет весьма неоднозначные шансы на успех. В статье отметили, что при ядерном потенциале нашей страны закончится все плачевно.
Американские военные уже отрабатывали возможное нанесение воздушных ударов по полуострову Крым. Два самолета совершили тренировочный полет над Черным морем. Учения бомбардировщиков состоялись при участии военных Украины, Румынии и Грузии. B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Великобритании и долетели до акватории.
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